AP: Volkswagens dieselbot: 2,8 milliarder dollar

* 18. september 2015 slo det amerikanske miljødirektoratet EPA fast at Volkswagen har installert programvare i sine dieselbiler som gir reduserte utslipp av NOx når kjøretøyene testes.

* 22. september 2015 innrømmet Volkswagen at 11 millioner biler, av merkene VW, Audi, Skoda, Seat og VW Nyttekjøretøy, som er solgt verden over, har denne programvaren. To dager etter trakk Martin Winterkorn seg som konsernsjef. Han etterforskes nå for bedrageri.

* VW opplyste 30. september 2015 at 147.139 biler i Norge er berørt av utslippsjukset.

* 3. november 2015 innrømmet VW at de også har jukset med CO₂-utslippstallene for 800.000 biler med både diesel- og bensinmotor.

* 20. november 2015 opplyste amerikanske myndigheter at VW har informert dem om at utslippsjukset kan strekke seg tilbake til 2009.

* Miljømyndighetene i USA varslet i september 2016 en bot på opptil 150 milliarder kroner for jukset, mer enn VWs samlede driftsoverskudd i fjor. Sør-Korea ila i november VW en bot på 106 millioner norske kroner.

* VW er saksøkt for milliarder i USA og en rekke andre land.

* Amerikanske eiere av biler som omfattes av utslippsskandalen, er tilbudt 1.000 dollar, rundt 8.800 kroner i kompensasjon, samtidig som VW utbedrer bilene deres. VW-eiere i Europa har ikke fått tilbud om kompensasjon.

Kilde: NTB