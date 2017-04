Nå skal Apple teste selvkjørende biler

Fredag sikret Apple seg tillatelse til å teste selvkjørende biler på veiene i California i USA.

Det er det sikreste tegnet til nå på selskapets hemmelige planer om å utvikle slik biler, skriver The Wall Street Journal.

Apple har aldri uttalt seg offentlig om planene sine, men ryktene om at de vil inn i bilmarkedet har imidlertid florert lenge.

De siste årene har selskapet rekruttert mang en bilekspert, og i november kom det for første gang fram at de planlegger å lage selvkjørende biler, via et brev til National Highway Traffic Safety Administration.

I brevet ba de regulatorer sikre rettferdig konkurranse mellom nykommere og den etablerte bilindustrien.

Apple-sjef Tim Cook

Programvare



Apple har fremdeles ikke kunngjort hva de faktiske planene er. Ifølge Bloomberg skal kilder «som er kjent med saken» ha fortalt at Apple skal begynne å «teste en ny programvare med eksisterende biler» nå snart.

Fordi planene ikke er offentlige, ville ikke kilden bli identifisert.

Apples test-tillatelse dekker tre biler av modellen 2015 Lexus RX450h. Disse vil bli montert med maskinvare og programvare til bruk i selvkjørende modus. I tillegg inkluderer tillatelsen seks menneskelige operatører som må sitte bak rattet og følge med - og ta over styringen hvis nødvendig, ifølge Californias Department of Motor Vehicles.

Kappløp

Stadig flere selskaper melder seg på kappløpet om å utvikle bilene som etter hvert kan revolusjonere hele bilbransjen som vi kjenner den.

Ifølge Bloomberg har 29 andre selskaper den samme tillatelsen til testing som Apple nå har fått.



Disse inkluderer blant annet Google, Ford Motor, Volkswagen, Daimler, Tesla Motors og General Motors.

Tesla har blant annet uttalt at de skal ha de selvkjørende bilene klare innen 2020.

Ryktene om at Apple også stiller seg på startstreken i kappløpet om å få de første selvkjørende bilene ut i markedet har fått nytt drivstoff med tillatelsen.

Selskapet er kjent for å ville kontrollere både programvare og maskinvare på produktene sine. iPhonen er kroneksempelet - denne er den eneste smarttelefonen som har sitt eget operatørsystem i stedet for Googles Android-system.

Tidligere visepresident i Ford Motor og Chrysler, Chris Theodore, tror likevel ikke det behøver å være et nytt kjøretøy Apple er interessert i.

– Det er ikke nødvendigvis biler slik som ryktene først tilsa, men programvare eller muligens maskinvare assosiert med selvkjørende teknologi, sier Theodore til Reuters.

Mer oppmerksomhet

Hvis uttalelsen til Bloomergs anonyme kilde stemmer, kan det dermed se ut som om han har rett.

Med synlige biler på veien blir det fort mer oppmerksomhet rundt testbilene.

Forrige uke ble det rabalder da en av Uber sine testbiler krasjet i et lyskryss. Rett etterpå ga selskapet beskjed om at de tok bilene av veien.

Både Uber og andre utviklere har synlige logoer på sine testbiler, som gjør de lett gjenkjennelig og desto større gjenstand for oppmerksomhet. Det er ikke klart ennå om Apple vil gjøre det samme.