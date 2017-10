Se planene: I disse byene kan førerløse busser komme først

Visjonen om førerløse kjøretøyer som tar passasjerer fra A til B på isdekkede norske veier, kan nok for mange virke som en fjern fremtidsdrøm.

Men en slik virkelighet rykker stadig nærmere.

Selvkjørende busser har allerede blitt testet på lukkede områder i en tid. Nå jobber flere aktører med konkrete planer som skal ta disse ut i trafikken, blant biler, syklister og fotgjengere.

Først må det imidlertid en lovendring til, men denne er på trappene. Et lovforslag ligger for tiden til behandling hos transportkomiteen på Stortinget, mens Vegdirektoratet er i ferd med å utarbeide en forskrift etter en omfattende høringsrunde.

Går ting som planlagt, vil et nytt lovverk være på plass ved årsskiftet.

– Jeg synes dette er dødsspennende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til E24.

– Teknologien gir oss et enormt potensial i individualiserte kollektivløsninger. Det vil nok ikke erstatte tung kollektivtransport, men heller støtte opp om de store kollektivknutepunktene, slik at man kommer seg til og fra dem.

Klare med planer



Kollektivselskapet Kolumbus i Stavanger-regionen har allerede en søknad inne hos Samferdselsdepartementet.

Selskapet har siden i fjor høst testet en selvkjørende buss på et avsperret område. Denne har nå 250 timer kjøring uten inngripen fra sjåfør.

I TRAFIKKEN: Kolumbus-direktør Odd Aksland vil ha selvkjørende busser ut i trafikken.

Inne på området har prosjektet brukt både bil, andre busser, syklister og fotgjengere i testen, og det er blitt testet under værforhold som regn, tåke og snø.

– Neste fase er å få den ut i trafikken, sier administrerende direktør Odd H. Aksland i Kolumbus til E24.

Selskapets planer går ut på å teste bussen på et lite område på industriområdet Forus mellom Sandnes og Stavanger. Den planlagte traseen inneholder fire kryss.

– Det er en bane med fotgjengere, gangsti og sykkelsti. Det er noe trafikk med bil i området, sier Aksland.

FØRST UTE? Test av selvkjørende biler på Forus.

Bussen har potensial til å nå en hastighet på 40 kilometer i timen, men i testperioden skal farten holdes på mellom 10 og 20 kilometer i timen, heter det i søknaden til Samferdselsdepartementet.

Ifølge Aksland er Kolumbus klar til å starte testingen så snart lovendringen er på plass.

Selskapet planlegger på sikt å også teste selvkjørende busser i Klepp kommune på Jæren. Her skal bussen bidra til mating av Jærbanen.

Bygater



Også på Kongsberg jobbes det med planer om å ta selvkjørende busser ut i trafikken.

Her planlegges det å teste teknologien mellom Kongsberg stasjon til Kongsberg Teknologipark, en rute på drøyt to kilometer.

– Vi skal sette opp en strekning i åpne bygater med mange typer komplekse situasjoner, sier næringssjef i Kongsberg kommune, Ingar Vaskinn, til E24.

Prosjektgruppen har sett seg ut en foreløpig trasé (se kart under), men denne må endelig godkjennes av Statens vegvesen, som også er involvert i prosjektet.

2 KILOMETER: På Kongsberg er det planer om å teste autonome kjøretøy i trafikken på en strekning på 2 kilometer.

Kommunen er med i et EU-prosjekt, og mandatet er å teste en buss i ni måneder gjennom en vintersesong.

– Vi skal kjøre vintersesongen 2018/2019. Planen er å starte opp rundt neste sommer, sier Vaskinn.

Han sier målet på sikt er å gi Norge en helt ny næring i form av utvikling av teknologi til autonome kjøretøy.

– Derfor er det viktig for oss å invitere aktører som vil gjøre det samme, til samarbeid. Alt må ikke skje her, men vi mener det vil gi en merverdi å samarbeide med Kongsberg. Det er viktig at vi konsentrerer innsatsen, slik at vi ikke sitter på hver vår tue og jobber med det samme.

Vaskinn mener den eksisterende industrien på Kongsberg gjør at kommunen har et solid fortrinn.

– Hvilket økosystem skal dette fungere i? Bussene skal samhandle med publikum, transportører, veimyndigheter, teknologi. De må ha kontroll på uforutsette hendelser. Der er systemindustrien god, og det er vår forse.

Oslo: Flere piloter



I hovedstaden planlegger kollektivselskapet Ruter en pilot med selvkjørende kjøretøy i løpet av neste år.

– Vi ønsker å teste ut en mindre flåte som en del av et system og som går i blandet trafikk. Vi ønsker å teste dette ut sammen med kundene, sier Endre Angelvik, direktør for mobiltjenester i Ruter.

Han sier ruten ikke er besluttet, men at de kommer til å vurdere ulike områder hvor de kan få ulik læring og erfaring.

– Vi ser for oss en pilotperiode på to til tre år med ulike piloter på ulike steder i en kortere periode, som for eksempel rundt to til seks måneder per sted.

Ruter holdt en leverandørkonferanse på dette i januar, og har som mål å gjennomføre nok en slik før de faller ned på hvilke busser de vil kjøpe.

SPENT: Samferdselsministeren ser et enormt potensial i selvkjørende busser.

Stadig mer entusiasme



Solvik-Olsen sier han merker en økende interesse for førerløse kjøretøy.

– For to år siden var det knapt noen som var interessert. Nå er det ganske mange, sier han til E24.

Han tillegger noe av dette til selskapet Acando, som har gjennomført 15 demonstratorprosjekter i norske byer de siste årene.

– Det er også mange kommunepolitikere som har vært i utlandet og sett dette. Stadig flere som synes dette ser spennende ut. Enkelte som aldri har vært borti dette, er skeptiske, mens folk som kjenner til teknologien, er entusiastiske, sier han.

Han trekker frem Kongsberg, Stavanger og Oslo som steder som har kommet langt i planleggingen.

– Og så holder de på å flytte flyplassen i Bodø. Her snakker de om en helt ny by med autonome kollektivløsninger, sier Solvik-Olsen.