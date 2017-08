Dieselbilens andel av nybilsalget ligger an til å falle kraftig for sjette år på rad, mens salget av hybrid- og elbiler stiger kraftig.

Nå selges det nesten like mange ladbare biler (hybrid- og eldrift) som rene fossilbiler (bensin og diesel).

Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Ved utgangen av juli utgjør hybrid- og elbiler til sammen 48,7 prosent av nybilsalget. Til sammenligning utgjorde denne gruppen 38,4 prosent av bilsalget for ett år siden, ifølge OFV.

Dermed fortsetter veksten fra i fjor, da hybridsalget doblet seg.



Mens helelektriske biler kun har batterier, har hybridbiler både batterier og en diesel- eller bensinmotor som kan lade dem. Det samme har ladbare hybrider, men batteriene i disse kan i tillegg lades med stikkontakt.

Ulike drivlinjer: Ladbar hybrid (eller plugin-hybrid): har både batterier som kan lades med kabel og diesel- eller bensinmotor



Hybrid: har batterier som lades av bensin- eller dieselmotor, men har ofte lavere rekkevidde på eldrift enn ladbare hybrider



Elektrisk bil: drives på batterier som lades opp med kabel

Kilde: Mitsubishi

Hybridsalget går ut over salget av fossilbiler, og det er særlig andelen dieselbiler som faller.

I årets syv første måneder har andelen dieselbiler falt til 25,4 prosent av nybilsalget, mot 31,7 prosent i samme periode i fjor, ifølge OFV.

For bare seks år siden utgjorde dieselbiler drøyt 75 prosent av bilene som ble solgt, men andelen har stupt.

Lavere andel bensinbiler

Økningen innen ladbare biler går også ut over salget av bensinbiler.

KRAFTIG SKIFTE: På midten av 2000-tallet gikk dieselbilens andel av nybilsalget forbi bensinbilen, men nå nærmer de seg hverandre igjen. Samtidig har andelen ladbare biler steget kraftig. Figuren viser andel av nybilsalget etter fremdrift fra 1992 til 2016.

Til og med juli utgjør bensinbiler 25,8 prosent av årets nybilsalg, mot 29,8 prosent i samme periode i fjor, ifølge OFV.

– Det er mange som velger ladbart nå, sier kommunikasjonssjef Anita Svanes i VW til E24.

– Ladbare biler utgjør over 70 prosent av salget i hele Golf-familien, og den ladbare hybriden Passat GTE har over 70 prosent av Passat-salget. Også for up! er elbilandelen 70 prosent, sier hun.

TALSKVINNE: Anita Svanes er informasjonssjef for Volkswagen.

– Kundene er positive

– Hvorfor selger ladbare hybrider så bra?

– Det har selvfølgelig sammenheng med insentivene i Norge. Nå har disse bilene også vært på markedet over noe tid, og folk ser at de fungerer i hverdagen. Det har mye å si, sier Svanes.

En viktig faktor er at kundene har gode erfaringer med elbiler og ladbare hybrider, og Volkswagen har gjort undersøkelser blant brukerne.

– Selv om de ofte kjøper en elektrisk bil som bil nummer to, så er det ofte den som brukes mest i det daglige. Kundene er veldig positive, og sier at de gjerne vil kjøpe en ladbar bil neste gang, sier Svanes.

Avgifter påvirker salget

Nedgangen i andelen solgte dieselbiler har pågått over mange år. Noe av årsaken ligger i en endring i avgiftssystemet, mener Svanes.

– Fra 2007 økte salget av dieselbiler fordi CO2 kom inn som komponent i det norske avgiftssystemet. Myndighetene oppfordret folk til å kjøpe dieselbiler med lavere CO2-utslipp. Etter hvert som konkurransen har økt fra andre drivlinjer har denne andelen falt gradvis, sier hun.

De siste to årene har halvparten av VWs salgsvolum vært ladbare biler. Det slår også ut på CO2-utslippet i bilflåten, ifølge Svanes. Utslippet fra VWs personbiler i 2016 var i snitt på 76 gram per kilometer, noe som er langt under myndighetenes mål på 85 gram per kilometer innen 2020.

– For noen år siden var gjennomsnittet i VW-flåten på 160 gram, sier hun.

STOR ENDRING: Utvikling drivverk i nye personbiler 2012-2016. Andelen fossilbiler faller videre så langt i 2017, mens andelen ladbare biler øker videre.

Venter på større elbiler

Norsk elbilforening er fornøyd med at de ladbare bilene fortsetter veksten. I fjor falt andelen elbiler noe, men i år ser den ut til å ta seg noe opp igjen.

– Det er jo kjempebra. Og den skjer raskt, den endringen. Vi ser flere kommuner med andeler som ligger enda høyere. Det er ganske morsomt å se at en del steder i Norge nå har en ganske formidabel andel elbiler, sier leder Christina Bu i elbilforeningen til E24.

Nå venter hun på at det skal komme flere og større modeller, som Tesla Model 3 og den nye utgaven av Nissan Leaf.

– Vi kan få en voldsom boost i salget, det blir spennende i andre halvdel i 2018, sier hun.

Venter videre vekst

Det er nemlig grenser for hvor mange små elbiler nordmenn kan kjøpe, mener Bu.

– Veksten ikke har fortsatt i samme tempo fordi vi må få flere modeller og merker inn. Man ser nok en viss metning. Mange elbiler er i kompaktklassen, og nordmenn kjøper i stor grad biler i de litt større klassene, sier hun.

– Tror du salget av ladbare biler kommer til å passere fossilbiler?

– Det tror jeg absolutt. Det er steder i Norge hvor det skjer allerede, hvis du bryter dette ned på kommune og fylke. Neste år tror jeg vi kommer til å se ganske mye større salg, så fremt man får levert de nye modellene. Det er det som skaper usikkerhet, sier hun.

Toppet bilsalget i jappetiden

Bilsalget i Norge var på topp på over 160.000 biler under «jappetiden» i 1985 og 1986, før et oljeprisfall i 1986 som skapte problemer i norsk økonomi.

På starten av 90-tallet, da boligmarkedet falt sammen, banker måtte reddes av staten og arbeidsledigheten toppet seg på 6 prosent, falt bilsalget til rundt 60.000 i året.

Nå nærmer bilsalget seg toppårene på åttitallet. I fjor ble det solgt 154.603 biler, ifølge OFV.

Det er det høyeste antallet siden 1986.

