Saken oppdateres.

Elbilprodusenten Tesla tilbakekaller 53.000 biler, melder selskapet torsdag kveld norsk tid.

Ifølge en pressemelding fra selskapet er det en «potensiell produksjonsfeil med den elektriske parkeringsbremsen», og både Model S og -X skal være berørt.

Tesla opplyser at tilbakekallingen gjelder over hele verden, og bilene som er berørt er de som er bygget mellom februar og oktober i fjor.



Selskapet skriver også at de ikke tror problemet vil føre til sikkerhetsutfordringer, og at det ikke har blitt rapportert om noen ulykker eller skader relatert til problemet.

E24 har vært i kontakt med Tesla i Norge, som viser til en melding de har sendt sine norske kunder.

Denne er tilsvarende som den internasjonale meldingen, der det opplyses at selskapets kunder vil motta en formell melding om tilbakekalling. Denne vil også inkludere informasjon om hvordan disse skal få byttet sine parkeringsbremser. Selskapet understreker at det i mellomtiden er trygt å bruke bilene.

Informasjonssjef Even Sandvold Roland understreker for øvrig at dette er en forholdsregel.

«Dette er et proaktivt tiltak vi gjør for å være helt på den sikre siden, selv om vi ikke tror at denne saken er grunn til bekymring for våre kunders sikkerhet, og vi har ikke sett en eneste ulykke eller skade relatert til den», skriver Roland i en epost til E24.

Tesla anslår at kun fem prosent av bilene som tilbakekalles er berørt, men at de velger å være på den sikre siden, da det er vanskelig å vite akkurat hvilke biler det gjelder.

Samtidig gjør de det klart at dette ikke vil ha noen økonomiske konsekvenser for selskapet, da produsenten vil ta kostnaden.