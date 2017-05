Tenketank tror oljebehovet vil falle: Spår kollaps i bilproduksjonen

Hvor mye olje verden trenger og hva den koster, det er et viktig spørsmål for Norge.

Noen eksperter spår at etterspørselen kan skrumpe inn og prisene falle fra neste tiår av – ikke på grunn av klimakrav, men på grunn av selvkjørende biler.

Innen 2030 vil nesten alle bilreiser i USA skje med selvkjørende biler, spår tenketanken Rethink X i en fersk rapport.

Folk vil spare mye penger på å ikke eie sin egen bil, ifølge rapporten.

Men et slikt skifte vil få store følger for bilbransjen, fordi det ville kreve langt færre biler og opptil 70 prosent lavere årlig bilproduksjon, ifølge rapporten. Dermed ville oljeetterspørselen og oljeprisen falle, ifølge RethinkX.

Det vil i så fall kreve omstilling i oljeland som Norge.



Dermed spår tenketanken en langt mer omfattende teknologiskifte i bilmarkedet enn mange andre transporteksperter ser for seg.

– Tradisjonelle analytikere har lagt frem lineære og trinnvise økninger som gjennomgående undervurderer farten og utstrekningen av teknologiske endringer, som for eksempel innen solkraft og mobiltelefoner, skriver tenketanken.

– Ved å stole på disse analytikerne risikerer politikere, investorer og bedrifter å låse seg i mindre optimale fremgangsmåter, skriver tenketanken.

SPÅR ENDRINGER: Slik ser RethinkX for seg utviklingen i antall miles kjørt med tradisjonelle personbiler (blå søyler) og selvkjørende biler levert av tredjeparter (oransje søyler). Taas står for «Transport as a service», eller «transport som tjeneste».

Trenger ikke eie bil

Så langt har eksperter i blant annet IEA sett for seg et saktegående global skifte fra bensinbiler til elbiler, ut fra dagens paradigme hvor det er vanlig å eie sin egen bil.

Les mer: I dag: 1,3 millioner elbiler – Paris-mål krever 1,5 milliarder

Men Rethink ser heller for seg en flåte av selvkjørende elbiler som kommer på bestilling, heller enn milliarder av bileiere med hver sin bil.

Dette vil bli mulig hvis myndighetene rundt 2020 godkjenner et system for selvkjørende biler.

Dette er noe av det tenketanken ser for seg:

innen 2030 vil selvkjørende biler som kommer på bestilling stå for 95 prosent av alle passasjerkilometerne (miles) som kjøres i USA



siden hver bil er i bruk hele tiden, trenger man bare 44 millioner biler i USA, fra 247 millioner biler nå



det trengs 70 prosent færre nye biler hvert år, og bilselgere trengs ikke



global oljeetterspørsel når toppen på 100 millioner fat per dag i 2020, og faller til 70 millioner fat per dag innen 2030



dette får katastrofale følger for oljebransjen på 2020-tallet, og oljeprisen faller til rundt 25 dollar fatet



mesteparten av oljen i Bakken-området blir ikke tatt opp



de omstridte oljerørene Keystone XL og Dakota Access blir ikke økonomisk bærekraftige



oljeland som Storbritannia, Norge og Nigeria, Venezuela og Canada vil slite med lønnsomheten



ved å bruke «transport som tjeneste» heller enn egen bil kan en vanlig amerikansk familie spare 5.600 dollar (48.000 kroner) i året



Blant forfatterne av rapporten er Stanford-økonomen Tony Seba, som tidligere har skrevet en bok om hvordan teknologiske nyvinninger kan gjøre tradisjonelle biler overflødige.

I 2009 skrev han en bok om solindustrien hvor han spådde at solkraft ville bli konkurransedyktig med annen kraftproduksjon, noe som har skjedd i mange markeder.

Les mer: Ber de store partiene verne oljebransjen

Vil starte diskusjon

Rethink X presenterer ikke en fasit, men sier at målet med rapporten er å starte en diskusjon om hvor fort teknologiskiftet i transportsektoren kan skje, hvordan oljebransjen påvirkes, og hvordan investorer og politikere bør bruke pengene.

Det er en diskusjon Norge bør delta i, ifølge bærekraftsdirektør Bjørn Haugland i DNV GL.

Han mener Norge bør være forberedt på store teknologiske endringer.

– Denne rapporten trekker opp noen perspektiver på hva det egentlig er vi trenger når det kommer selvkjørende biler, og hvor mye olje trenger vi når den sektoren som bruker mest olje, endrer seg, sier Haugland til E24.

ULIKE SCENARIOER: Slik ser Det internasjonale energibyrået IEA for seg utviklingen i oljepris og etterspørsel i ulike scenarioer de neste tiårene. De nederste grafene viser en utvikling hvor verden utvikler teknologi for å nå klimamålene i Parisavtalen med mål om å begrense global oppvarming.

– Vi begynner å få litt mer modne diskusjoner om at vi går inn i en ny virkelighet, og om hvordan vi skal posisjonere oss. Men vi må være raske på ballen, eller så blir omstillingen mer krevende, sier han.

SER MULIGHETER: Bærekraftssjef Bjørn Haugland i DNV GL

Mens debatten om klima og det grønne skiftet ofte kan bli polarisert og politisert, kommer det nå også nye teknologiske svar på klimautfordringene, sier Haugland.

– Man må la alvoret i forskningen inspirere til innovasjon og hjelpe frem ny teknologi. Her har Norge en kjempemulighet, sier han.

Haugland viser blant annet til at 3D-printing gjør det mulig å printe biler og andre produkter lokalt, og automatisering fjerner fordelen enkelte land har med billig arbeidskraft. Dermed blir det mulig å reindustrialisere land som Norge.

Saken fortsetter under annonsen.

Les mer: – Vanskelig å si nei til seddelpresse

– Endrer seg raskt

Norge har tjent godt på oljesektoren, og utbygging av nye felt de siste årene har bidratt til at produksjonen har flatet ut etter mange år med fall. Men et kraftig prisfall har ført til ny diskusjon om oljens fremtid.

Les mer: Fagforeninger krever Aps oljestøtte

KJØRER SELV: Selskapet Uber har testet ut selvkjørende biler som denne i Pittsburgh. Tenketanken RethinkX spår i en rapport at slik teknologi vil endre transportsektoren, og redusere behovet for biler kraftig. Målet med rapporten er å utfordre politikere og investorer til å tenke nytt om hvordan de investerer pengene sine.

– Der jeg mener at vi ikke har en god nok diskusjon er på når vi får en topp i oljeetterspørselen på grunn av utviklingen innen blant annet elbiler og delingsøkonomien, sier Haugland.



– Ifølge oljebransjen vil etterspørselen bli holdt oppe av petrokjemi og tungtransport, selv om det kommer flere elbiler og selvkjørende biler?

– Dette endrer seg raskt. For to år siden var det konsensus i verden om at innen tungtransport måtte man satse på hydrogen eller gass. Nå sier Elon Musk at han vil lansere en elektrisk trailer og Yara og Kongsberg lanserte denne uken verdens første førerløse elektriske skip, sier Haugland.

– Vi er inne i en sterk utviklingstakt i disse teknologiene, og dette kan skje fortere enn det vi tror i dag, sier han.

Les mer: Norsk olje og gass spår oljebunn først i 2018

Oljebehovet øker

Det er verdt å nevne at det er lite så langt som tyder på at verden blir mindre oljetørst.

Etterspørselen har skutt i været, fra rundt 60 millioner fat per dag på 80-tallet til over 95 millioner fat per dag i 2016.

Ifølge Det internasjonale energibyrået ligger etterspørselen an til å øke videre til over 100 millioner fat per dag i 2040, med mindre verden endrer politikk.

Vellykket klimapolitikk vil derimot kunne redusere oljeetterspørselen til 77 millioner fat per dag i 2040, og senke prisene, ifølge IEA.

Den siste tiden har India og Kina lagt frem nye, ambisiøse elbilplaner, som ifølge Reuters kan bidra til å kutte etterspørselen etter bensin i Asia mer enn ventet.

Les mer: Moody’s frykter oljens klimarisiko