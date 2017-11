BYD satser i europeiske byer: Nå får Oslo kinesiske elbusser

Det kinesiske selskapet som kaller seg «Build Your Dreams» (BYD) har store planer for å elektrifisere transporten i Kina, men også i Europa og Norden.

– Norden er en av prioritetene. Storbritannia, Beneluxlandene og Frankrike, dette er også regioner med stort potensial, sier BYDs Norden-sjef Leevon Tian til E24.

Det Shenzen-baserte selskapet leverer batterilagring, solkraft, elektriske biler og busser samt en type monorail – noe BYD omtaler som «de fire grønne drømmene».

Selskapet vil etablere seg trinnvis i Europa, og det første de gjør er å forsøke å kopiere Kinas egen utvikling innen elektriske busser.

– Det første steget er offentlig transport, for det er det som har hatt mest suksess i Kina. Det finnes argumenter for en tilsvarende utvikling i Europa, sier Leevon.

Selskapet ønsker å selge busser til byer og trafikkselskaper, og ser på trailere og lette kommersielle kjøretøy som et naturlig andre steg.

– Det tredje steget, når vi har nok kunnskap om det europeiske bilmarkedet og vi er klare med de europeiske modellene, vil være personbiler fra BYD, sier han.

Denne måneden kommer to elektriske busser fra BYD til Oslo, for å trafikkere rute 31 mellom Snarøya og Grorud for selskapet Nobina, som allerede driver 12 elbusser i Sverige og er i ferd med å kjøpe mange flere.

– Vi har 17 bybusser i drift i Sverige, og det kommer to til Oslo om en måneds tid, sier Tian.

SATSER UTE: Etter å ha solgt rundt 100.000 elektriske kjøretøyer i fjor satser kinesiske selskapet «Build Your Dreams» (BYD) tungt også i Europa og Norden. Første steg er elektriske busser, siden kan det også komme lette nyttekjøretøy og til slutt også elektriske personbiler. Dette er en av selskapets 12 meter lange busser i London.

Tester seks elektriske busser

BYD satser på det europeiske elbussmarkedet etter at mange byer har vedtatt aggressive klimamål, blant dem Oslo. Innen 2025 skal 60 prosent av de 1.100 bussene i Oslo være elektriske, ifølge Ruter.

LEVERER BUSSER: Leevon Tian, Norden-sjef for kinesiske BYD.

Transportselskapet tester nå ut totalt seks elektriske busser fra Nobina, Norgesbuss og Unibuss, et program til 43 millioner kroner med støtte fra statlige Enova og Akershus fylkeskommune.

Leevon Tian driver BYDs Norden-kontor fra Nederland. Selskapet har også startet produksjon av elektriske busser i Europa, med en fabrikk i Ungarn. Her skal det produseres opptil 400 elektriske busser i året.

Selskapet har også sagt at det vil bruke 10 millioner euro på en fabrikk i Frankrike, Europas største bussmarked. Her skal det produseres 200 elbusser i året.

BYD har også levert elektriske busser til London og til den nederlandske storflyplassen Schiphol.

Satser tungt hjemme

Kina har satset mye på lavutslippsteknologi, med selskaper som BYD i spissen. Årsaken er både dårlig luftkvalitet, økende avhengighet av importert olje og et ønske om å etablere verdensledende selskaper i en voksende bransje.

– Jeg tror den viktigste grunnen er hensynet til folks behov, for det er tydelig at folk ikke er glade for den forurensende luften. Det påvirker også økonomien, for folk kan ikke gå ut, sier Tian.

– En annen ting er avhengigheten av oljeimport, det er et strategisk viktig område, sier han.

Vil spille på verdensscenen

Kina har tidligere lagt noe etter andre store land innen høyteknologi og merkevarer. Det er fortsatt tyske, japanske og amerikanske bilprodusenter som topper salgslistene i Europa og USA.

Men kinesiske selskaper ser en sjanse til å være tidlig ute med elektriske drivlinjer, og ta store markedsandeler.

– Fra privat sektors synspunkt ser mange selskaper dette som en sjanse til å spille på verdensscenen, sier Leevon Tian.

Kina skal skaffe seg 150.000 lavutslippsbusser som del av den trettende femårsplanen som går fra 2016 til 2020. Landets subsidier skal vare frem til 2020, og en rekke provinser og byer har i tillegg egne subsidier.

– Elektrifisering av transport er en prioritet, sier Tian.