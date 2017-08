«Dieselfrykt» gir hodebry for tyske bilforhandlere

Dieselbilenes fremtid i Tyskland er usikker etter motstridende meldinger om hvorvidt Tyskland vil forby dieselbiler i byene.

Den usikkerhetene har nå ført til at omkring 300.000 bruktbiler med dieselmotor står usolgt hos forhandlerne, ifølge Bloomberg.

Tallene er basert på en undersøkelse fra den tyske bilforhandler-organisasjonen ZDK. Der kommer det frem at gjennomsnittlig pris på bilene er 15.000 euro.

– Vanskelig å få solgt

Det er altså biler til en samlet verdi av nesten 42 milliarder kroner som nå støver ned hos forhandlerne.

– Kjøretøyene er vanskelige å få solgt nå fordi kundene er usikre. Vi trenger tydelige signaler fra regjeringen om disse bilene vil bli påvirket av et forbud, og i så fall under hvilke omstendigheter, sier ZDK-nestsjef Thomas Peckruhn.

Tidligere i august ble Toppsjefene i tysk bilindustri er blitt enig med regjeringen om tiltak som skal redusere utslipp fra fem millioner dieselbiler.

Tiltakene gjelder biler som er produsert etter 2009. Målet er å kutte utslippene med 25–30 prosent. Tallet omfatter 2,5 millioner biler fra Volkswagen. Her er arbeidet med å oppgradere programvaren for lengst i gang. Bilprodusentene skal gjennom ulike gode tilbud friste eiere av gamle dieselbiler til å bytte.

– Dieselfrykt

– Dieselfrykten blant forbrukerne er en viktig konsekvens for bilindustrien. Produsentene må endre strategi til mer miljøvennlige biler, sier Cedric Perlewitz, leder for bilmarkedet i Commerzbank til Bloomberg.

Volkswagen alene må punge ut med milliarder av euro for sine tiltak. Hele bilindustrien er fortsatt i sjokk, og usikkerheten er stor i en næring som gir arbeid til 800.000 mennesker.

Transportminister Alexander Dobrindt, som kommer fra Merkels bayerske søsterparti CSU, sa under møtet tidligere i august at industrien har kjørt seg selv i grøften og at næringen må finne en troverdig og akseptabel vei ut av uføret.