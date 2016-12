Analysebyrå: Derfor uteblir elbilboomen i Europa

Elbiler er relativt billige i Norge sammenlignet med resten av Europa, fordi elbilen slipper å betale de høye norske bilavgiftene.

Bare i 2016 gir Norge skattefritak verdt nær tre milliarder kroner til elbiler, inkludert fritak for merverdiavgift og engangsavgift, og redusert årsavgift.

De færreste andre land har råd til så generøs støtte til kjøp av elbiler.

Derfor kommer elbilen trolig ikke til å ta av i Europa før i 2025, når kostnaden har kommet tilstrekkelig ned til at elbilen kan konkurrere uten subsidier, samt at rekkevidden og batterienes levetid er ytterligere forbedret, tror Wood Mackenzie.

Ifølge analysebyrået er bare en av 500 biler i Europa elektrisk per i dag.

Trolig må batterikostnadene falle til rundt 100 dollar per kilowattime fra dagens nivå på mellom 200 og 400 dollar før elbilen kan ta av, skriver byrået i rapporten «Is the European EV Market on the Verge of a Breakthrough?»

– Vi forventer at elektriske biler vil øke etter 2025, sier Wood Mackenzie-analytiker Iain Mowat.

Må bli billigere

– For at elektriske biler skal gå fra nisjemarked til mainstream, må levetiden på batteriene og rekkevidden forbedres. Totalkostnadene må også ned, sier Mowat.

– For de fleste modellene som er på markedet, er rekkevidden begrenset til rundt 150 kilometer per ladning, og der er problemer med redusert batterikapasitet og kostnad ved å erstatte batterier, sier han.

Først når elbilen kan konkurrere med fossilbilen også i de mindre og mellomstore klassene, og ikke bare på store biler som Tesla, vil man kunne si at elbilen har fått et gjennombrudd, mener byrået.

– Vi definerer «mainstream» som øyeblikket der elektriske biler har tilstrekkelig rekkevidde og pålitelighet til en oppnåelig pris til å kunne konkurrere effektivt med konvensjonelle biler med forbrenningsmotor, sier Mowat, ifølge Greentech Media.

Trenger statsstøtte

Så langt er elbilene avhengig av statsstøtte, og derfor er Norge med sin høye støtte det eneste landet i Europa hvor elbiler er nær å bli mainstream, sier Wood Mackenzie.

Byrået mener dette ville ha vært vanskelig i et land med egen produksjon av fossilbiler.

– Uten egen produksjon av biler med forbrenningsmotor, og et kraftsystem fullt ut basert på fornybar energi er Norge et foregangsland innen innføring av elektriske biler, sier Mowat.

Andre land har ikke råd til å gjøre det samme som Norge, selv om det er noen subsidier av elbiler i Frankrike, Tyskland og Storbritannia, sier Wood Mackenzie. Uten disse subsidiene vil elbiler fortsette å være mye dyrere enn tilsvarende fossilbiler.

Dyr strøm

En annen utfordring er høye strømpriser, som i Tyskland, hvor forbrukerne betaler rundt 2,50 kroner per kilowattime for strømmen.

Dette gjør at fordelen ved å kjøre elbil vil være mindre enn i Norge, hvor strømprisen sjelden bikker over en krone kilowattimen.

STORE FORSKJELLER: Det er betydelige forskjeller i europeiske strømpriser. Det kan du se av denne oversikten fra Eurostat, som viser prisene i ulike land i andre halvdel av 2015, målt i eurocent. En euro tilsvarer noe over ni kroner.

I tillegg mangler de fleste land infrastruktur for lading. Her har Norge kommet lenger enn mange andre land, blant annet fordi det offentlige støtter utbyggingen av ladestasjoner.

Tilgang på råvarer

Det finnes også utfordringer for elbilen på globalt nivå, blant annet tilgangen på råmaterialer til batterier. Kostnaden for nikkel og kobolt påvirker batteriprisen, det samme gjør prisen på litium, som kan øke hvis det ikke er nok tilgang.

Global produksjon av litium trolig dobles i løpet av det neste tiåret for å møte etterspørselen, noe som vil være en sjeldent rask økning for en gruveprodusert råvare, skriver Wood Mackenzie.

Men det finnes lyspunkter, med en rekke nye og billigere modeller som blir introdusert de neste årene.

Blant annet er det indikasjoner på at Tesla Model 3, som har er billigere og har lenger rekkevidde enn Model S, kan bidra til å skjerpe konkurransen, ifølge Wood Mackenzie.