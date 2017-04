Elbilboom i leasingbransjen

I 2016 økte leasing av elbiler for både privat- og bedriftsmarkedet med 32,9 prosent, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Både LeasePlan og ALD Automotive tror trenden vil vokse videre.

– Vi tror etterspørselen etter elbiler øker i takt med lanseringen av stadig nye modeller, sier Marius Paus, kommersiell direktør i LeasePlan.

Han bekrefter at de ser den samme trenden som det øvrige markedet.

Nye elbiler



Det kommer stadig nyheter og nye lovnader fra bilprodusentene om elbilene som skal komme ut i markedet.

Mercedes-Benz, Porsche, Ford, Jaguar, BMW, Volkswagen, Skoda og Audi er bland selskapene som har lovet lansering av nye elbiler mellom 2018 og 2022, med stadig større rekkevidde.

– Norges elbilsatsing har definitivt hatt, og vil fortsatt ha, en betydning for utviklingen av mer miljøvennlige drivlinjer for alle, sier Morten Sørum, driftsdirektør i ALD Automotive.

For i juli 2015 ble det nemlig momsfritt å lease elbil, og det er ikke den eneste fordelen.

– Med lavere utgifter til bompenger, parkering og mulighet for gratis lading, er det vanskelig å velge noe annet enn elbil hvis økonomien spiller en rolle, sier han.

Oljebransjen



I begynnelsen av mars i år var det 105.000 registrerte elbiler i Norge, og for bare tre år siden trodde myndighetene vi måtte vente til 2030 før det var så mange elbiler på veiene.

En rapport fra IEA viste nylig at oljeinvesteringene i Nordsjøen ble halvert til under 214 milliarder kroner i 2016 fra 2014.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt forklarte at en konsekvens kan bli økt oljepris om omtrent ti år, når oljen som skulle kommet fra investeringer nå kommer i markedet.

– En slik økning i oljeprisen gjør at det blir satt i gang flere prosjekter, men det gjør også at skiftet til annen type energi gjør raskere, sa Saltvedt og la til:

– Litt av årsaken til elbilens popularitet er ikke nødvendigvis bare miljøet, men også drivstoffprisene.

En studie utarbeidet ved Grantham Institute ved Imperial College i London og Carbon Tracker Initiative, viser at økningen i antall elektriske kjøretøyer alene reduserer oljeetterspørselen med to millioner fat per dag frem til 2025.

Den viste også at antallet elektriske kjøretøy øker med 60 prosent hvert år, og at kostnadene ved produksjonen av batteriene til kjøretøyene har falt drastisk siden 2008.

Fremtiden



Men Sørum i ALD Automotive er ikke sikker på om det til slutt blir elbilen som blir størst eller den eneste teknologien som vil være på markedet. Her vil vi nok se en spennende utvikling fremover.

– Norge er et lite marked i en stor bilprodusents verden. Selv om vi ligger langt frem, så er det ikke sikkert de ser det store potensialet. Kina derimot, der har det begynt å bevege på seg. Og det kan bli en av de store nasjonene som vil være med på å sette dagsorden, sier Sørum, som legger til at det er vanskelig å vite eksakt hvordan markedet for dagens elbiltrend vil bevege seg.

– Jeg ser ingen grunn til at trenden vi ser i dag vil snu, men det kan komme løsninger vi ikke ser i dag. Vi har biler som går på gass, men bare noen få modeller og lite svak infrastruktur, og hydrogenbiler, som er spennende. Men den har også begrenset infrastruktur for å fylle, sier Sørum.