Her er VWs Tesla-utfordrer

Volkswagen har sendt ut noen bilder av en ny elektrisk, firehjulsdrevet bilmodell.

Bilen som foreløpig er navnløs skal ifølge Bloomberg ta opp konkurransen med større elektriske biler som blant andre Teslas Model X.

– Lang rekkevidde på nivå med dagens bensindrevne biler gjør at den fungerer på lange turer, skriver Volkswagen i en pressemelding.

Selskapet presenterte i 2015 konseptmodellen av kombibilen I.D. og kom senere med minibussen I.D. Buzz i samme elektriske serie. VW har sagt at konseptbilene bærer bud om en ny æra for selskapet og satsingen på elektrisk framdrift.

Neste uke presenteres den tredje modellen i serien, som skal være en blanding av en firedørs sedan og et sport- og nyttekjøretøy, eller suv (sport utility vehicle).

Den engelske forkortelsen for slike biler er cuv, som står for «crossover utility vehicle».

Det er klar vekst i salget av suv-er og blandingsmodeller, siden mange bilkunder ønsker å sitte høyt og nyte komfort og store kupeer.

Volkswagen har utviklet en ny plattform som den baserer elbilene sine på, kalt «Modular Electric Toolkit» (modulært elektrifiseringsbyggesett). Med dette systemet skal selskapet bygge biler med rekkevidder på opptil 600 kilometer.

Bildene som VW sendte ut onsdag viser bare deler av konseptbilen, som skal presenteres på bilmessen Auto Shanghai i Kina fra 19. til 29. april.

Mens Teslas Model X allerede er på markedet, kommer VW-modellene i I.D.-serien ikke i salg før i 2020. Volkswagen har planer om å selge en million elbiler med sitt eget merkevarenavn innen 2025.

Blir selvkjørende

Bilene i I.D.-serien skal også inneholde teknologi som gjør dem i stand til å kjøre av seg selv, skriver selskapet.

– Som I.D. og I.D. Buzz er også denne konseptbilen selvkjørende. Alt som trengs er et lett trykk på VW-logoen på rattet for å aktivere selvkjørende modus, skriver Volkswagen.

Rattet vil da trekkes inn i dashbordet, og bilen vil registrere omgivelsene gjennom laserscannere, radar, ultralyd og kameraer, ifølge selskapet.

– Volkswagen har satt et klart definert mål om å få elektriske biler opp fra statusen som en nisje i oppstarten til storskala produksjon innen midten av neste tiår, i en verdensomspennende offensiv, skriver selskapet.

LIGNENDE DESIGN: Til høyre Volkswagens nye elektriske minibuss I.D. Buzz, som etter planen skal komme i produksjon i 2020, syv tiår etter bilen til venstre, den gamle Volkswagen T1 fra 1950.

Lanserer mange modeller

Flere bilprodusenter satser nå tungt på elektriske biler. Lederen av Norsk Elbilforening mener at det har skjedd et paradigmeskifte i bransjen, særlig etter at det fjor kom flere hundre tusen forhåndsbestillinger på Teslas «massemarkedsmodell», Model 3.

VW har store planer for elektriske biler, og skal lansere 10 nye elektriske modeller innen slutten av 2018 og enda flere i årene frem til 2025, ifølge en rapport.

– I de kommende årene planlegger vi å lansere mer enn 30 forskjellige typer helt batteridrevne elektriske kjøretøy og selge mellom to og tre millioner batteridrevne kjøretøy innen 2025, noe som tilsvarer 20 til 25 prosent av gruppens totale forventede salg, skrev VW i sin 2016-rapport.

– I lys av den raske utviklingen vi forventer i volumer og salg av batteridrevne biler, vil Volkswagen-gruppen utvikle batteriteknologi som en ny kjernekompetanse, slik at vi reduserer risikoen for å bli avhengig av leverandører på disse områdene, skrev selskapet.

Satser på lading

Sammen med Ford, BMW og Daimler satser Volkswagen også tungt på å bygge ut europeisk infrastruktur for lading av elbiler.

I høst lanserte bilprodusentene en plan om å bygge ut rundt 400 ladepunkter med hurtiglading i Europa innen 2020, med en standard som skal passe til de fleste elbiler.

– Bilprodusentene planlegger betydelige investeringer i nettverket, noe som understreker hvert selskaps tro på fremtiden for elektrisk framdrift, skrev selskapene i en felles pressemelding i november.

Volkswagen-gruppen tilbyr allerede flere mindre elbiler, som e-up! og e-Golf.

VWs tsjekkiske datterselskap Skoda vil også komme med elbiler de neste årene, ifølge Autonews.

I tillegg utvikler datterselskapet Audi en elektrisk SUV med batterier fra sørkoreanske LG Chem og Samsung SDI fra deres fabrikker i Europa, ifølge Volkswagen.

Verdens største bilprodusent

Til tross for avsløringene om juks med målingene av utslipp fra selskapets dieselbiler er Volkswagen verdens største bilprodusent målt i antall leverte biler, med 10,3 millioner biler levert i 2016 og en omsetning på 217 milliarder euro eller 1.980 milliarder kroner.

Selskapet inngikk i januar et forlik med amerikanske myndigheter, og gikk med på å betale 4,3 milliarder dollar i bøter etter å ha innrømmet målejuks, i det som selskapet selv omtaler som «dieselkrisen».

I første kvartal leverte selskapet 1,44 millioner biler globalt, 1,3 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Det norske Oljefondet eide for øvrig 1,13 prosent av Volkswagen AG ved slutten av fjoråret, en aksjepost verdt 6,86 milliarder kroner.