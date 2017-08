Mange vil kjøpe en elbil neste gang de skal kjøpe bil.

Hele 32 prosent av de spurte sier at de er «enig» eller «svært enig» i at den neste bilen deres skal være elektrisk.

Bare 28 prosent sier at de er uenige i at de vil kjøpe elbil.

Det kommer frem i en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Norges Automobil-Forbund, NAF.

– Det er positive tall. Vi syns det gir grunn til optimisme med tanke på at klimamålene skal nås. En av de beste måtene å løse dette på er å skifte ut bilparken, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF til E24.

Dine penger+: Derfor kan det være lurt å vente med å kjøpe elbil



Det er de mellom 30 og 44 år som er mest positive til å kjøpe elbil, og de som bor i storbyene er noe mer positive enn de som bor i mindre byer eller ute i distriktene, ifølge undersøkelsen.

Hele 42 prosent av de spurte i aldersgruppen 30–44 år sier at de vil at deres neste bil skal være elektrisk, mens bare 21 prosent i denne gruppen utelukker elbil, ifølge undersøkelsen.

– Mange i gruppen 30 til 44 år, som normalt ikke kjøper ny bil, vurderer likevel å kjøpe en splitter ny elbil fordi de ser at regnestykket går i pluss, med mye lavere driftsutgifter, sier Sagedal.

Påstand: Jeg vil at min neste bil skal være en elbil – fordelt på aldersgrupper



Totalt Under 30 år 30–44 år 45–59 år over 60 år Svært enig/enig 32 36 42 25 23 Hverken eller/vet ikke 40 36 37 42 45 Svært enig/uenig 28 27 21 33 32

100 99* 100 100 100 * pga. avrunding

– Ikke med på elbilfesten

NAF frykter likevel at staten skal fjerne avgiftsfritakene for elbiler og lukke døren for bilister som trenger romslige elektriske biler med lang rekkevidde.

Statsbudsjettet 2017 om elbil: Nullsats for merverdiavgift for elbiler varer til 2020



Ved innføring av merverdiavgift bør det innføres støtte i en overgangsfase



Fritaket for engangsavgift på elbiler videreføres, men kan tas opp til vurdering når effektavgiften er fjernet



Gratis parkering, fergetransport, bompengefritak og kollektivfelt avgjøres lokalt, men utslippsfrie biler skal ha halvparten av takstene til ikke-utslippsfrie biler



Flere slike biler kommer nå, som Tesla Model 3 og Opel Ampera. Men den virkelige konkurransen fra produsenter som Volkswagen i dette markedet vil først tilta på 2020-tallet.

– For å få med dem som ennå ikke har fått ta del i elbilfesten bør man beholde elbilfordelene litt lenger. Det er synd hvis fordelene forsvinner før elbilene blir konkurransedyktige for familier i distriktene, sier Sagedal.

– Selv om det blir tungt økonomisk for staten?

– Ja, for det blir også veldig tungt å ikke nå klimamålene. Politikerne har forpliktet seg til klimakutt. Da bør de sikre fordelene lenge nok til at også de moderne elbilene som fullt ut kan erstatte den tradisjonelle store familiebilen, blir gunstige å kjøpe, sier Sagedal.

Les mer: Her er VWs Tesla-utfordrer

Mange er i tvil

Fortsatt er mange i tvil om de bør velge en elbil, til tross for en bred enighet blant politikerne om at det alltid skal lønne seg å kjøpe nullutslippsbiler fremfor fossilbiler.

Hele 42 prosent av de spurte i NAFS undersøkelse har plassert seg i «vet ikke»-gruppen når det gjelder elbiler, noe som ifølge NAF kan tyde på at det er usikkerhet om fordelene for elbiler vil bestå.

– Politikerne må gi forutsigbarhet til dem som vurderer elbil, sier Sagedal.

Mange lokkes til å kjøpe elbil fordi de kan kjøre gratis eller med rabatt på bomveier og ferger, kjøre i kollektivfeltet eller parkere billig eller gratis mange steder.

Les mer: Ny rekord i 2016: Så mange elbiler er det på veiene

MANER TIL TÅLMODIGHET: Elbilforeningens Christina Bu tror det fortsatt vil gå noen år før elbiler er konkurransedyktige med fossilbiler blant større familiebiler.

– Fortsatt dyrere

Christina Bu i Norsk Elbilforening tror det fortsatt vil gå noen år før elbiler er konkurransedyktige med fossilbiler blant større familiebiler.

– Det er fortsatt slik at disse bilene er dyrere å produsere. Det varer heldigvis ikke evig, men det er ulike meninger om når det skjer. Bloomberg antyder for eksempel at de er konkurransedyktige uten subsidier rundt 2025, sier Bu til E24.

– Vi må ha tålmodighet nok til å hjelpe de bilene så lenge de har høyere pris, sier hun.

Les mer: Bloomberg tror elbiler kan konkurrere uten subsidier i 2025

Påstand: Jeg vil at min neste bil skal være elbil – bosted



Totalt Storby By Land Svært enig/enig 32 36 27 26 Hverken eller/vet ikke 40 42 39 38 Svært uenig/uenig 28 21 33 37

100 99* 99* 101* * pga. avrunding

Vil ikke forplikte seg

Regjeringen har sagt at fritaket for merverdiavgift for elbiler ligger fast til 2020. Fritaket for engangsavgiften for elbiler er også fredet til 2020, som del av en overenskomst om bilavgifter i 2015.

Saken fortsetter under annonsen.

Elbiler har fått avgiftsfritak til en verdi av rundt 12 milliarder kroner til og med 2016, hvis man summerer opp fritakene, opplyste Finansdepartementet til E24 tidligere i år.

– Det er dyrt, og det virker. Det er ingen tvil om det. Det er de to sidene som man løpende må vurdere når man kommer litt lenger frem, sier stortingsrepresentant Svein Flåtten (H) til E24.

Andel elbiler: Andelen av de spurte som er positiv til å kjøpe elbil er langt høyere enn andelen av bilkjøperne som faktisk kjøper elbil. Så langt i år har nullutslippsbiler en andel på 15,9 prosent av nybilsalget. I samme periode i fjor var andelen nullutslippsbiler på 10 prosent. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken

Han vil ikke love at hans parti vil være med på å forlenge avgiftsfritakene også etter 2020.

– Jeg vil ikke spekulere i det nå, sier han.

– Avhenger av teknologiutvikling

Også Arbeiderpartiet er forsiktig med å love dyre fritak etter 2020, og nøyer seg med å si at det fortsatt skal lønne seg å kjøpe elbil fremfor fossilbil.

– Hvor lenge alle dagens fordeler skal gjelde avhenger blant annet av tempoet i den teknologiske utviklingen som gjør nullutslippsbiler stadig mer konkurransedyktige mot konvensjonelle kjøretøy, sier Terje Aasland, stortingsrepresentant og energi- og miljøpolitisk talsmann i Ap, til E24.

Les mer: Det danske elbilsalget falt med 60 prosent i første kvartal

GODE TALL: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener udnersøkelsen er positiv.

Ønsker høyere fossilavgifter

Flere partier ønsker derimot å forlenge avgiftsfritakene for elbil. Venstre sier i sitt stortingsprogram at det vil «videreføre avgiftsfordeler for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, minst fram til 2025».

SV ønsker at 9 av 10 solgte biler skal være nullutslippsbiler allerede innen 2021, slik at man unngår å «låse inn» mange års utslipp fra fossilbiler.

Elbilene vil etter hvert måtte miste sine avgiftsfordeler, og da må fossilbilene bli dyrere for å unngå at salget faller mot null slik som da Danmark fjernet sine elbilfordeler, mener SV.

– For å sikre at innen 2021 skal 9 av 10 nye biler som selges være elbiler, må nye bensin- og dieselbiler bli noe dyrere, gjennom økte kjøpsavgifter, sier SVs stortingsrepresentant Snorre Valen til E24.