– Vi skal gjøre elbilene lønnsomme. Planen er at innen 2030 skal ikke en eneste bensin- eller dieselbil bli solgt i landet.

Det sa Indias energiminister Piyush Goyal på en energikonferanse i hovedstaden New Delhi i forrige uke, ifølge avisen International Business Times.

India er et land preget av enorm luftforurensing. Den nye elbilsatsingen skal sørge for bedre luftkvalitet, samtidig som kostnadene ved å importere drivstoff og å eie biler skal senkes betraktelig.

– Vi ville elsket det dersom elbilindustrien kan stå på egne ben, sa Goyal.

Vil investere



Han understreket at det ville bli nødvendig med statlig støtte i en to- til treårsperiode, men la til at han venter at elbilproduksjonen skal drives av etterspørsel, og ikke subsidier.

For å nå målet vil myndighetene fremover investere store summer i ladestasjoner.

– Vi vil starte i de store forbrukersentrene, der forurensingen er på det høyeste nivået noensinne, sa Goyal med henvisning til hovedstaden New Delhi, som ofte trekkes frem som en av de mest forurensede byene i verden.

Ifølge en rapport som Greenpeace publiserte tidligere i år, er partikkeltettheten i luften i Delhi 13 ganger så stor som den årlige maksgrensen til Verdens helseorganisasjon (WHO), skriver avisen Independent.

Elbilløft i Kina

Også i Kina, som er verdens største bilmarked, er overgangen til elbil heftig diskutert. Myndighetene i landet jobber nå med et nytt lovforslag som kan bety at 8 prosent av bilsalget i Kina skal være elektrisk allerede neste år, ifølge Financial Times.

Det er likevel stor usikkerhet rundt hvordan loven eventuelt blir seende ut.

– Det er tidlig ennå, og vi vet ikke hvordan den nye loven kommer til å bli implementert, sier Ian Robertson, styremedlem i BMW, ifølge FT.