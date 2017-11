Kjemper om Norges første elektriske søppelbil

På Youngstorget i Oslo står det parkert en grønn søppelbil.

Bilen er eid av gjenvinningsselskapet Ragn-Sells og kan bli den første elektriske renovasjonsbilen som settes i drift i Norge, men den møter konkurranse.

Ragn-Sells deltar nå i et elektrisk kappløp med konkurrenten Norsk Gjenvinning, som har bestilt to elektriske søppelbiler. Disse er noe forsinket.

På siden til bilen står slagordet «HIGHWAY TO EL». Administrerende direktør Bjørn Hoel i Ragn-Sells er fornøyd med ordlyden.

– De som har vært på AC/DC-konsert kjenner jo igjen den, sier han til E24.

Slagordet er et nikk til det australske hardrockbandets album «Highway to hell» fra 1979. Hoel mener at næringslivet nå viser stor kreativitet for å løse klima- og miljøutfordringer, godt hjulpet av offentlige støtteordninger.

– Det er litt som å være med å hoppe i Vikersund. Når du først er i ovarennet er det for sent å snu. Det er veldig mange folk hos oss som er veldig entusiastiske til dette, sier Hoel.

Den elektriske renovasjonsbilen skal kunne kjøre opptil 200 kilometer på en lading, har en toppfart på 85 kilometer i timen og skal lades fullt opp på 4,5 timer.

– Det skal holde bra, det, sier Hoel.

Får Enova-støtte

En dieselutgave av en renovasjonsbil koster vanligvis rundt tre millioner kroner.

Den elektriske utgaven koster rundt en million kroner mer, men selskapet regner med å tjene dette inn i løpet av tre år, med Enova-støtte i ryggen og lavere drivstoffutgifter enn for dieselbiler.

Statlige Enova har gitt 1,57 millioner kroner i støtte til prosjektet, gjennom programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi».

– Vi får mindre utslipp, bedre miljø inne på anleggene, mindre støy, bedre arbeidsmiljø for sjåførene, og så sparer vi penger på vedlikehold, sier Hoel.

– Strømmen er forholdsvis billig, og så har vi gode støtteordninger gjennom Enova, som støtter dette, legger han til.

– Hadde dere gjort dette hvis det ikke fantes støtteordninger?

– Da blir det mye vanskeligere med en gang, sier han.

VISER BILEN: Her viser Ragn-Sells' direktør Bjørn Hoel frem den elektriske renovasjonsbilen på Youngstorget i Oslo under Zerokonferansen.

Skal kjøre i Oslo

Den elektriske renovasjonsbilen skal kjøre søppel i Oslo, hvor byrådet har signalisert at det ønsker lavutslippsbiler.

– Vi prøver her, siden det er de som har sagt at det er det de vil ha, sier Hoel.

Ragn-Sells har ikke kontrakt på husholdningsavfall i Oslo, men henter søppel hos store næringslivskunder som Rema 1000 og Norgesgruppen.

Fra før har selskapet flere biogassbiler i sin norske flåte, som totalt består av rundt 200 søppelbiler.

– Men det er på en måte en slags mellomløsning. Vi vil over på helelektrisk, og derfor har vi satt i gang å utvikle denne bilen sammen med nederlandske Emoss og norske Steco Miljø, sier Hoel.

– Så håper vi å kunne fase inn tre biler i året fremover. Det er jo for å bruke i byene, der du har korte transportavstander, sier han.

Ønsker kommunale krav

Miljøorganisasjonen Zero mener at nyttekjøretøy raskt kan elektrifiseres, ved at det offentlige stiller større krav til miljøet når de utarbeider anbudene sine.

– Vi tenker at det er kjempebra, og at nettopp elektriske søppelbiler er veldig modne for utrulling, sier Kari Asheim, fagansvarlig for transport i Zero, til E24.

– Dette kan vi rulle ut ganske kjapt, fordi det er bygget det fungerer for den type drift, og det er anbudsdrevet. Man kan ganske raskt stille krav til at for eksempel halvparten av bilene skal være elektriske, sier hun.

Asheim mener kommunene må bli flinkere til å stille krav til bruk av biler som går på elektrisitet eller biogass.

– Det ligger så mye påvirkning i anbudskrav på transportområdet, sier hun.

Spent på driftstiden

Nå skal Ragn-Sells teste ut hvilke ruter som passer for elektrisk drift, og høste erfaring med bruk om vinteren, da kulde kan føre til lavere ytelse.



– Hva er du mest spent på når du nå skal teste bilen?

– Det er hvor lenge vi klarer å kjøre. Om vi klarer å kjøre frem til sjåføren skal hvile og vi kan lade, sier Hoel.

LAGER BILEN: Eric Beers er konsulent for nederlandske Emoss, som har produsert den første elektriske søppelbilen som skal settes i drift i Norge.

Nederlandsk produsent

Det er nederlandske Emoss som har levert søppelbilen. Selskapet produserer mellom 30 og 50 elektriske lastebiler i året og har til sammen laget rundt 300 nyttekjøretøy av ulik størrelse, ifølge Emoss-konsulent Erik Beers.

Han sier at andre lastebilprodusenter henger etter.

– De forbereder seg, alle sammen jobber med det, men de er ikke klare ennå, sier Beers til E24.

– Hvorfor?

– De undervurderte behovet for ren transport i byer. De investerte mye penger i å oppfylle (utslippsstandarden, journ.anm.) Euro 6. Det er et fantastisk steg fremover, men byer vil ikke ha «mindre ille», de vil ha null, sier Beers.

Emoss er en liten aktør sammenlignet med giganter som Mercedes, Scania eller Volvo, men tjener på at mange byer har satt seg mål om null utslipp så tidlig som i 2025 eller 2030, sier Beers.

Ragn-Sells vil gjerne at de store leverandørene også skal tilby elektriske lastebiler og renovasjonsbiler, slik at kostnadene på sikt kan komme ned.

– De er jo på gang, de kommer, sier Hoel.