– Det er en etterspørsel etter denne bilen som jeg tror ingen kunne forutse, sier PR-sjef Stein Pettersen i Opel Norge til E24.

Over 4.000 nordmenn har bestilt Ampera-e – Opels nye elbil som gjør sin verdensdebut i Norge denne måneden, og som med en oppgitt rekkevidde på 520 kilometer ikke bare vil utfordre Tesla på pris men også kjørelengde.

Men nå må de fleste av de 4.000 smøre seg med tålmodighet.

I en epost først omtalt av BilNytt.no gis kunder beskjed om at «produksjonen av din Ampera-e blir forsinket i forhold til hva som tidligere er bekreftet».

Får ikke vite dato



Pettersen i Opel Norge bekrefter forsinkelsene overfor E24. Samtidig presiserer han at «mange» nordmenn som skrev kontakt tidlig, også vil få bilene som planlagt.

– Det kom biler til Norge i går, og det kommer biler i morgen. Kundene som først og fremst rammes er de som skulle hatt biler produsert fra mai. Her er produksjon forsinket til august/september, og levering blir dermed også forskjøvet, sier han.

Opel-toppen ønsker ikke å gå ut med hvor mange av norske bestillingene som rammes av produksjonsforsinkelsene, men bekrefter at det omfatter flertallet av de over 4.000 totale bestillingene.

– Sånn sett berører dette ganske mange kunder, men i ulik grad. Vi kan fortsatt ikke gi dem noen eksakt leveringstid, men vil oppdatere dem fortløpende, lover Pettersen.

Jekker opp prisen på 2018-modeller



Han forsikrer at de har jobbet på spreng med å sikre økte leveringener til Norge. Samtidig har ikke problemet vært Tyskland-sjefer som har underprioritert det el-sultne bilmarkedet i Norge, presiserer han:

– Nei, det finnes ingen, hverken i Opel eller GM, som ikke er klar over den store etterspørselen i Norge. Det gjenspeiles av at Norge er første lanseringsland, og at vi omtrent har fått alle bilene som er produsert hittil.

Samtidig som mange ventende får sin Ampera-e forsinket, har Opel bestemt å jekke opp prisen på modellene som produseres fra desember 2017. Disse vil få prisøkning på 15.000 kroner. I dag står veilendende pris på 299.900 kroner.

– Vi ønsket ikke at Ampera-e skulle debutere med en kunstig høy pris, for å så sette prisen ned senere. Denne økningen tar høyde for generell prisstigning og at 2018-modellene vil få noe mer utstyr, begrunner Pettersen.

– Men vi har ingen planer om å gjøre dette til en bil som bare skal øke og øke i pris.