Tror elbiler kan konkurrere i 2025

Hvis verden skifter til elbil i raskt takt, vil det kunne få følger for oljeprisene.

Men fortsatt er mye usikkert. Det er bare to millioner elbiler i verden, og over en milliard fossilbiler.

For at elbilsalget skal ta seg kraftig opp globalt må det komme flere ladestasjoner, og utvalget av bilmodeller må øke, noe det er i ferd med å gjøre.

Men først og fremst må kundene foretrekke elbiler, og da er prisen viktig, men også kjørekomfort og muligheten til å velge mellom ulike modeller, ifølge Bloomberg New Energy Finance.

– Etter våre beregninger vil forbrukernes kostnad ved å kjøpe en elbil uten subsidier være lik med fossilbiler en gang mellom 2025 og 2030, sier transportanalytiker Colin McKerracher i Bloomberg New Energy Finance til E24.

På en konferanse i Oslo denne uken viste han hvordan kostnadene for batteripakker har falt fra 1.000 dollar til 273 dollar per kilowattime på få år, noe som bidrar til å gjøre elbilen billigere. Etter hvert kan elbiler konkurrere på like vilkår, tror han.

– Dette avhenger av segmentet. Det vil ta lenger tid å bli konkurransedyktige for noen av de små bilene som har lavere gjennomsnittlig innkjøpspris, og det er noen ulikheter mellom Europa og USA, sier han.

– Tjener ikke penger

– Hvordan definerer dere lik kostnad, inkluderer det marginer på 5 prosent for produsenten?

– Vi beregner like marginer på fossilbiler som for elbiler. Problemet i dag er at de fleste bilprodusentene i mange tilfeller ikke tjener penger på elbilene de selger, delvis fordi de produserer i mindre skala. Men når skalaen øker, vil snittkostnaden komme ned, sier han.

SPÅR SKIFTE: Analytiker Colin McKerracher (i midten) i Bloomberg New Energy Finance tegnet et lyst bilde for elbilens fremtid på Bislettkonferansen denne uken. Til venstre Isabelle Ringnes i tech-nettverk for kvinner.

Den sveitsiske banken UBS anslo nylig at General Motors vil tape 7.400 dollar per solgte Chevrolet Bolt (som heter Opel Ampera i Europa), målt over driftsresultatet sitt. Tesla vil tape 2.800 dollar per Model 3 selskapet selger, ifølge UBS.

Dette er de to første relativt rimelige elbilmodellene for massemarkedet med en rekkevidde som kan måle seg med fossilbiler.

– Slutten på begynnelsen

UBS er noe mer optimistiske enn Bloomberg NEF, og spår at elbiler er konkurransedyktige i Europa fra 2018, eller 2023 hvis man forutsetter at produsentene skal ha en margin på 5 prosent.

– Med lanseringen av Bolt og Model 3 ser vi slutten på begynnelsen. Det er fortsatt langt igjen, men du begynner nå å få kjøretøy som har en bredere appell. Men de er fortsatt avhengige av subsidier. Det er nesten ikke elbilsalg på steder uten subsidier, sier McKerracher.

– Vi har sett dette i Danmark, etter at subsidiene ble fjernet?

– Vi kan ikke overse det. Det skjer andre steder også. Da delstaten Georgia kuttet sine incentiver falt salget der ganske raskt, sier han.

Kostnad for batteripakker, dollar per kilowattime: 2010: 1000



2011: 800 – ned 20%



2012: 642 – ned 20%



2013: 599 – ned 7%



2014: 540 – ned 10%



2015: 350 – ned 35%



2016: 273 – ned 22%

Kilde: Bloomberg New Energy Finance

Bare 0,2 prosent

Det globalt elbilsalget økte med 60 prosent i fjor og var på 750.000 solgte biler, men ifølge IEA er det fortsatt bare 2 millioner elbiler globalt, eller 0,2 prosent av bilparken.

Dette vil ifølge byrået øke til 150 millioner i 2040, men Bloomberg New Energy Finance tror det blir mer.

– Vårt anslag i fjor var på 400 millioner elbiler i 2040, så det er mer aggressivt, sier McKerracher, som legger frem oppdaterte anslag i juli.

– Er det nok kobber og lithium til å dekke så stor etterspørsel?

– Vi vil ikke gå tomme for kobber og lithium. Og selv med en 300 prosent økning i lithiumprisene øker bare elbilprisene med 3 prosent, sier han.

Økende salg i Kina

For to år siden var det bare fire land hvor elbilsalget var over 1 prosent av det totale bilsalget, nemlig Norge, Island, Nederland og Sverige.

I første kvartal i år har elbilsalget klatret over 1 prosent i 14 land, inkludert store bilmarkeder som Kina, USA, Tyskland og Storbritannia, ifølge McKerracher.

Den siste tiden har en rekke bilprodusenter lagt frem ambisiøse planer, som Volkswagen-konsernet som skal lansere 30 elbilmodeller frem til 2025. Det er noen produsenter som peker seg ut, ifølge Bloomberg New Energy Finance.

– De som dytter hardest nå er tyskerne, kineserne og alliansen Nissan-Renault, sier McKerracher.

Spår kinesisk vekst

Mange land har ambisiøse mål for elbilsalget. Norge skal bare selge nullutslippsbiler i 2025, og Nederland har foreslått det samme i 2025 eller 2030, mens India sier at det skal skje i 2030, noe McKerracher er litt tvilende til.

– Den store vi bør se på, det er Kina, sier han.

– For tre uker siden sa Kina i sin bilplan frem til 2025 at det ikke skal være noen vekst i salget av fossilbiler. All vekst i den perioden skal skje med elbiler, så det betyr 20 prosent markedsandel innen 2025 i verdens største bilmarked, sier han.