– Selv om mange er irriterte over økte bensin- og dieselavgifter er det de totale avgiftene som er avgjørende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til E24.

Etter at E24 søndag skrev om de høye bensinprisene på starten av det nye året har den bilglade ministeren og Frp-toppen engasjert seg i sosiale medier til sine over 65.000 følgere. Landets største bensinkjede, Circle K (Tidligere Statoil), kunne nemlig melde at de fra og med 2. januar har det høyeste veiledende prisnivået de har hatt noensinne: 16,29 kroner literen for bensin og 15,25 kroner for diesel.

Det høye prisnivået kommer både av avgiftsøkningen på 34 øre for bensin og 55 øre for diesel fra 1 januar, samt en høyere oljepris, en sterkere dollar, raffineringskapasitet og andre faktorer i drivstoffmarkedet. Avgiftsøkningen kom som en del av regjeringens bilpakke (se faktaboks).



Solvik-Olsen mener også dagen i dag er et dårlig eksempel fordi bensinstasjonene alltid setter opp prisene på mandager, tilbake til veiledende pris.

– Så sjokket ved pumpen i dag har mindre med avgiftene å gjøre, sier han.

Bilpakken Bilpakken innebærer at veibruksavgiften på drivstoff stiger med 20 øre til 5,19 kroner per liter bensin neste år, mens prisøkningen for diesel er 36 øre til 3,80 kroner per liter. Økningen i CO₂-avgift er på henholdsvis 7 øre og 8 øre for bensin og diesel. Bilpakken innebærer at bensinavgiften økes totalt med 34 øre og dieselavgiften med 55 øre. Det er inklusive veibruksavgift, CO₂-avgift, og på toppen er merverdiavgift på 25 prosent medregnet.

Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.



Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter.



Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Kilde: Finansdepartementet, Norsk Petroleumsinstitutt, VG og E24.

At Frp i regjering har gått med på høyere bensinavgifter står samtidig i sterk kontrast til Carl I. Hagens tid som partileder, da Willoch-regjeringen ble kastet på 80-tallet fordi de ville øke avgiftene. Utviklingen skiller seg også fra tonen dagens partileder Siv Jensen hadde da Frp var i opposisjon før 2013:

– Så knaller de til med skyhøye bensinavgifter i tillegg. Det er helt forferdelig, og dette må det bli en slutt på, sa Siv Jensen nådeløst mot den daværende rødgrønne regjeringen i desember 2010.



Da var veibruksavgiften, populært kalt bensinavgiften, nettopp vedtatt til 4,54 kroner for 2011 per liter bensin (ikke inflasjonsjustert til 2017-kroner). For 2017 har Frp i regjering gått med på 5,19 kroner per liter.

NRKs Dagsrevyen mandag omtalte også bensinprisene, og viste også at prisnivået ved pumpen varierte sterkt mandag avhengig av hvor i landet man er. På grunn av lokal konkurranse var prisen relativt lav i Ålesund, men høy i Stavanger.

I sendingen sto også fylkesleder for Nordland Frp, Allan Ellingsen, frem og mente at smertegrensen for hva Frp kan leve med av bensinavgifter nå er nådd.

– Vi sparer bilistene for milliarder



Ketil Solvik-Olsen sier at mediene ikke formidler hele bildet når de ikke samtidig påpeker at årsavgiften er redusert langt mer enn de fleste vil få økt bensinavgift og at regjeringen bruker 500 millioner kroner på å få ned bompengesatsene på riksveiene i år.

Når man ser på totalen hevder Solvik-Olsen at vi nå begynner å komme nærmere balansepunktet der bilistene ikke lenger er en melkeku for staten fordi avgiftene har gått ned og pengebruken på vei har gått kraftig opp.

– Hva vil du si til egne tillitsvalgte og velgere som nå er frustrert?

– Frp ønsker jo lavere bilrelaterte avgifter, men den jevne Frp-er svelger bensinavgiften når man ser at totalregningen går ned, sier Solvik-Olsen.

– Selv om dere får kuttet i andre avgifter, er håpet egentlig ute for dem som ønsker lavere bensinavgifter, gitt det politiske klimaet vi har nå?



– Med dagens konstellasjon i Stortinget er det veldig vanskelig, men velgerne har en ny sjanse nå i valget. Vi har vist at vi kan gjøre en forskjell, og få ned avgiftstrykket. Det har vi klart med 16 prosents oppslutning. Tenk om vi hadde hatt over 20 prosent og vært største parti på borgerlig side. Da hadde dette sett annerledes ut, men vi sparer bilistene for milliarder nå også, sier Solvik-Olsen.

– Står lovnadene om lavere bensinavgifter og fjerning av bompenger for fall?

– Nei. Bilistene betaler mange milliarder mindre med oss enn hvis man hadde fortsatt den rødgrønne politikken. Uten Frp i regjering hadde det vært mye dyrere å være bilist, sier han og henviser til at hver bilist i første halvår 2016 betalte 95.000 i engangsavgift ved bilkjøp mot 112.000 i 2013 da de tok over regjeringskontorene.

– Når det gjelder bompengene, så er vår jobb nå å vise at selv om vi ikke har klart å fjerne alle bompengene, så har de blitt lavere, og hadde den forrige regjeringen fortsatt hadde man måttet betale mange milliarder mer, legger han til.

Assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt, Kjell Werner Johansen, uttalte til P4 nyhetene mandag at gjelden til bompengeselskapene nå anslagsvis har nådd 50 milliarder, en femdobling siden 2002. Han mener bilistene vil måtte betale mye mer bompenger i årene fremover fordi gjelden øker mer enn innkrevingen.

– Hva sier du til dette anslaget?

– Det er riktig at bompengegjelden har økt fordi selskapene låner mer for å bygge enn det de får i inntekter. Men de siste årene har vi redusert den veksten, sier Solvik-Olsen.

Han peker på at bompengene i 2012 og 2013 utgjorde over 40 prosent av budsjettet til nye veiprosjekter i snitt, men at det i 2017 vil ligge under 30 prosent:

– Så vi har økt bevilgningene så kraftig at bompengeandelen blir mindre, selv om det fortsatt er for høyt, sier han videre.

Får kritikk for løftebrudd



Både Senterpartiet og Ap var søndag ute og kritiserte Frp og mente velgerne deres har grunn til å føle seg lurt.

– Arbeiderpartiet ønsker jo økte avgifter på alle fronter, og de rødgrønne har sammen sagt at bensinavgiftene skal opp i energimeldingen til Stortinget, så dette harmonerer ikke, sier samferdselsministeren.

Solvik-Olsen påpeker overfor E24 og til sine Facebook-følgere at Senterpartiet i sitt alternative budsjett foreslo en høyere årsavgift, samtidig som de kritiserte regjeringen for økningen i drivstoffavgiftene.

Til sine følgere har han påpekt at du sparer mer på reduksjonen i årsavgiften enn økningen i bensinavgiften, og at den økningen vil koste deg 150 kroner hvis du fyller 1.000 liter bensin.

På Facebook-siden sin har han også lagt ut en skjermdump fra opposisjonens uttalelse i forbindelse med fremleggelsen av energimeldingen på Stortinget tidligere i år. Der skriver Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG under på at disse partiene ønsker at bensinavgiftene «bør økes gradvis» i ørene fremover, mens biler med null utslipp fortsatt skal belønnes.

Søndag var han oppgitt over at bare «bruddstykker» om bilavgiftene ble presentert:

«Faktum er at bilavgiftene er lavere nå enn i 2013, samtidig som bevilgningene til veibygging er økt nesten 10 milliarder kroner (per år, journ.anm.). Vi er ikke i mål, men retningen er riktig», skrev Solvik-Olsen.