Flere elektriske bilder på veiene vil øke kobberetterspørselen til industrien fra 185.000 tonn i 2017 til 1,74 millioner tonn i 2027, ifølge en rapport utarbeidet av konsulentselskapet IDTechEx, på vegne av International Copper Association (ICA).

– Etterspørselen etter elbiler er anslått til å øke betraktelig over de neste ti årene i sammenheng med at teknologien stadig blir bedre, prisforskjellen mellom drivstoffdrevne- og elbiler forsvinner, og flere ladestasjoner bygges ut, skriver IDTechExs senioranalytiker, Franco Gonzalez i rapporten, ifølge Reuters.

Kan stå for seks prosent av markedet

Ifølge studien vil antallet elektriske biler- og busser, i tillegg til hybridbiler, øke fra tre millioner i år, til 27 millioner om ti år.

Årsaken til den økte kobberetterspørselen er at elektriske biler bruker en betydelig mengde i batterier og motorer, og ifølge ICA kan en enkelt bil ha så mye som seks kilometer med kobbertråder.

Per i dag er det globale kobber-markedet på rundt 23,9 millioner tonn, ifølge International Copper Study Group. Det betyr at elektriske kjøretøy om ti år kan stå for rundt seks prosent av den totale etterspørselen, ifølge analytikernes estimater - en økning fra 0,77 prosent i dag.

Der biler med forbrenningsmotorer trenger opp til 23 kilo kobber, hevder rapporten at elektriske biler bruker nesten det dobbelte, og at hybridbiler bruker hele 60 kilo kobber. Avhengig av størrelsen på batteriet kan en elektrisk buss bruke mellom 224 og 369 kilo kobber.

Ti land har «alle» bilene

Markedet for elektriske kjøretøy er fortsatt begrenset til et relativt få land. Ifølge en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) som ble publisert forrige uke står ti land for 95 prosent av alle de elektriske kjøretøyene på kloden.

Disse landene er Kina, USA, Japan, Canada, Norge, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Sverige.

IEA er mindre presise i sine anslag for utviklingen, men tror på sin side at antallet biler vil være langt flere i allerede i 2015. Energibyrået sier at det er «gode sjanser» for at det i 2025 vil være mellom 40- og 70 millioner elektriske kjøretøy på veiene.