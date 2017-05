Saken oppdateres.

Tysk påtalemyndighet har tirsdag gått til aksjon mot flere av kontorene til Mercedes-Benz og eierselskapet Daimler AG, inkludert hovedkontoret i Stuttgart.

Det bekrefter selskapet i en uttalelse.

– Undersøkelsene starter som følge av mistanke om bedrageri og lovstridig markedsføring tilknyttet mulig manipulering av utslippssystemene i personbiler med dieselmotor, skriver Daimler AG, og legger til at konsernet samarbeider fullt ut med myndighetene.

Nyheten kommer ironisk nok dagen etter at forbundskansler Angela Merkel satte første spade i jorden i byggingen av Daimlers gigantiske batterifabrikk for elbiler i Kamenz, sør for Berlin. Daimler har investert en halv milliard euro i fabrikken som skal bygge litiumionbatterier.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal ingen av styremedlemmene i konsernet personlig være under etterforskning foreløpig.

Tysk politi har gjennomgått 11 av Daimlers kontorer. Totalt 23 personer fra påtalemyndigheten og 230 politimenn var med i aksjonene i Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen og Niedersachsen, ifølge BBC News.

Daimler-aksjen falt fra 68,5 til 67,1 euro etter at nyheten om razziaen ble kjent. Aksjen er så langt ned én prosent samlet sett tirsdag.

Startet intern gransking

Mistankene mot Mercedes og Daimler kommer i kjølvannet av den store dieselskandalen i Volkswagen som ble avslørt av amerikanske myndigheter i 2015.

Siden den gang har myndigheter verden rundt startet undersøkelser av en rekke bilprodusenter med mistanke om juks tilknyttet utslippene til dieselmotorer.

Volkswagen la bevisst inn en programvare som oppdaget når bilene ble satt på en testbenk eller i laboratorium, for deretter å endre motorens oppførsel. På den måten viste testene at bilene holdt seg innenfor utslippsgrensene, mens de ute på veien ikke tilfredsstilte kravene.

Amerikanske myndigheter har siden gått etter flere produsenter. Så sent som 18. mai ble det kjent at amerikanske myndigheter vurderer å saksøke Fiat-Chrysler-konsernet for påstått dieseljuks.



Ifølge Financial Times annonserte Daimler i 2016 at de ville iverksette en intern gransking av mulige uregelmessigheter i utslipp, etter en forespørsel fra justisdepartementet i USA.

Da Daimler la frem resultatene for første kvartal 26. april skrev Daimler at de hadde mottatt forespørsler fra myndighetene om dokumentasjon og at de var under etterforskning tilknyttet dieselutslippsaken.

– Flere statlige og føderale myndigheter, også i Europa og USA, har undersøkt og etterforsker testresultater, utslippskontrollsystemer brukt i Mercedes-kjøretøy og Daimler's forhold til relevante myndigheter, skrev bilprodusenten i rapporten.