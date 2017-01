Reitan bryter med St1 i Norge – bygger egen bensinkjede

I romjulen ble det kjent Reitangruppen ikke får forlenget avtalen med finske St1 i Sverige når avtalen der løper ut om to år.

Det betyr at 106 7-Eleven-butikker forsvinner fra Shell-stasjoner i nabolandet.

Nå har Reitan bestemt seg for avslutte samarbeidet med St1 også i Norge.

Fra 2019 inngår i stedet Reitan-eide 7-Eleven samarbeid med Reitan-eide YX på drivstoff - og blir til YX 7-Eleven.

Reitangruppen har 7-Eleven i Norge gjennom selskapet Reitan Convenience.

– Eierskap på vei



– Avtalen med St1 har gått over mange år. Nå er det to år igjen, og da er det naturlig å se på andre løsninger, sier Berit Hvalryg, presseansvarlig i Reitangruppen, til E24.

– Vi har hatt et godt samarbeid med St1, og jeg vil understreke at dette er en helt logisk løsning.

Hun sier det ikke ligger noen dramatikk i dette.

– Vi ønsker rett og slett å ta eierskap til hele satsingen langs vei. Avtalen vi har hatt med ST1 opphører om to år. Da er det naturlig for oss å velge YX som er del av Reitangruppen, sier Hvalryg.

Samarbeidet mellom Reitangruppen og Shell går tilbake til 2007 da det ble inngått en avtale om samarbeid på 266 stasjoner i Skandinavia.

Shell har i ettertid solgt sin nedstrømsvirksomhet i Norge og Sverige til St1.

Felles filosofi



87 norske Shell-stasjoner eies av Reitangruppen. Fra 2019 blir disse til YX-stasjoner.



– Det blir et samarbeid der YX har ansvar for drivstoff og 7-Eleven på butikkdrift. De har en felles filosofi og verdigrunnlag, så det er helt perfekt, sier Hvalryg.



YX-stasjonene, som tidligere gikk under navnet Hydro Texaco, har fra før 210 stasjoner i Norge.

YX Norge er en del av Uno-X-gruppen, som igjen er en del av Reitangruppen.

– Et samarbeid med 7-Eleven langs vei vil gjøre oss enda sterkere. Vi har stor tro på at vi kan vokse videre sammen med 7-Eleven med både spennende konsepter for våre kunder og ved rekruttering og nybygg, sier administrerende direktør i YX Thor Kristian Korsvold.

I Danmark er avtalen mellom Shell og 7-Eleven forlenget til slutten ut 2023. Her er det imidlertid ikke St1, men DCC som eier Shells tidligere nedstrømsvirksomhet i Danmark.

Reitangruppens danske drivstoffselskap Uno-X har ikke bemannede bensinstasjoner i Danmark (kun automatstasjoner). Reitan Convenience er eier av drivstoffinfrastrukturen gjennom datterselskapet SFI Danmark A/S.

Store konsekvenser



St1s markeds- og informasjonssjef Sigrid Louise Philippart sier kjeden har hatt og har fortsatt et godt samarbeid med Reitangruppen.

– Vi ser på Reitan som profesjonell og dyktig partner, og ser frem til to gode år til. Det er viktig for oss å fokusere på de to årene, som er ganske lang tid i retail-verdenen, sier hun til E24.

– Hvilke konsekvenser får dette for dere?

– Shell 7-Eleven er fremdeles en del av nettverket vårt, og vi fokuserer på å skape gode kundeopplevelser over hele landet, uansett bedriftsmodell. Vi har en tidsbegrenset avtale på 10 år, som det er to år igjen på, sier Philippart, og legger til:

– Det er klart det får store konsekvenser for kjeden, men hvilke er det for tidlig å si noe om akkurat nå. Vi jobber hele tiden for å ha et landsdekkende stasjonsnettverk og tilby kvalitetsprodukter til kunder over hele landet.

– Tror du det er sammenheng mellom dette og at St1 i romjulen varslet at de ikke vil forlenge avtalen med Reitan i Sverige?

– Det er et godt spørsmål. Det er en beslutning som er tatt av Reitan, og det er ikke riktig at jeg svarer på det spørsmålet, sier hun.