«Tesla-avgiften» møtt med kraftig kritikk

Den nye avgiften skal beregnes ut ifra bilens vekt, skriver Aftenposten. Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi peker på at Tesla-bilene er «store, tunge biler som sliter på veien».

– Den eneste fordelen med dem er mindre utslipp. Det blir litt utfordrende på sikt, sier Limi.

Antallet elbiler og ladbare hybrider i Norge er mer enn seksdoblet under Solberg-regjeringen. Det har ført til at en betydelig reduksjon i statens inntekter grunnet avgiftsfordelene på disse bilene.

Skaper usikkerhet

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening mener forslaget skaper stor usikkerhet på et tidspunkt da stadig flere nordmenn skal overbevises om at elbil er noe for dem.

– Regjeringen gambler med elbilmarkedet og handler stikk i strid med Stortingets signaler. Nå må regjeringens avgiftsbombe stoppes i budsjettforhandlingene, oppfordrer hun.

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i Norges Automobil-Forbund peker på at et helt sentralt element i den norske elbilpolitikken har vært fritak fra merverdiavgift og engangsavgift.

– Denne avgiftsøkningen sender et signal om at penger i kassa er viktigere enn flest mulig elbiler på veiene, sier Sagedal.

– En parodi

Bellona-leder Frederic Hauge synes forslaget er sjokkerende og mener det er en parodi at regjeringen har gitt store avgiftslettelser til hybridbiler som har satt inn et batteri for syns skyld – når de nå vil innføre en engangsavgift på opptil 70.000 kroner på større elbiler.

– Dette rammer også familier som i dag kan klare seg uten en bensin- eller dieseldrevet bil til langturer, slår Hauge fast overfor NTB.

Han mener også at argumentet om at tunge biler sliter mer på veiene, ikke holder vann så lenge regjeringen samtidig har gitt avgiftslettelser til hybridbiler, også SUV-er.

Han lover at Bellona nå vil starte kampen for å påføre regjeringen et nytt nederlag.

Miljøstiftelsen Zeros leder Marius Holm mener forslaget er ren taktikk fra regjeringens side, og har tillit til at Høyre kommer til å la utslippsfrie biler i alle vekt og prisklasser få beholde elbilfordelene en stund til.