Bilindustrien når stadig nye milepæler. Elbilsalget blir stadig større og både bilprodusenter og teknologiselskaper har kastet seg inn i kampen om å utvikle selvkjørende biler.

For flyprodusenten Airbus handler det imidlertid om å løfte bilene opp fra bakken. Selskapet er nemlig i ferd med å utvikle en flygende bil, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– For over hundre år siden gikk transporten i byene under bakken. Men i dag har vi teknologiske muligheter som gjør det mulig å satse over bakkenivå, uttalte administrerende direktør Tom Enders i Airbus Group da han gjestet en teknologikonferanse i München tidligere denne uken.

Allerede innen året er omme kan selskapet ha en prototyp av en selvkjørende, flygende bil i luften, varsler han.

Vil fly over rushet

Prototypen er under utvikling. Målet er å redusere bilkøene i storbyene.

Airbus mener rushtrafikken er et økende problem i byer verden over. På sine nettsider viser selskapet til at innen 2030 vil 60 prosent av verdens befolkning være bosatt i byer. Det vil gjøre behovet for en smidig infrastruktur enda større.

Flyprodusenten dannet i fjor en intern avdeling som skulle videreutvikle nye konsepter for transportmidler. Avdelingen Urban Air Mobility har sett på mulighetene for å transportere personer over bakken, inspirert av helikopterteknikk.

– Vi er i en eksperimentell fase, og tar denne utviklingen svært seriøst, uttalte Enders på konferansen.

Prosjektet har fått tittelen «Vahana», med modellnavnet «CityAirbus».

Selskapet hevder lufttransport vil gjør utviklingen av infrastruktur i storbyene billigere enn i dag.

– Ved å fly, trenger man ikke tømme milliarder til bro- og veiprosjekter, sier Enders.

En ny æra



Robin Lyasoff, administrerende direktør i Airbus A^3, som er utviklere av prosjektet, mener mye av den nødvendige teknologien allerede finnes.

– Mye av teknologien eksisterer i dag, deriblant batteriteknologi, motor- og flyteknikk, sier han.

Men prosjektet vil trenge avansert sensorutvikling for å kunne bli selvkjørende, og Airbus ser dette som det største hinderet i utviklingsprosessen.

Sensorteknologi har etter hvert gjort seg gjeldende innen utviklingen av selvdrevne kjøretøy, men slik teknologi finnes per i dag ikke for flygende kjøretøy, skriver Airbus.

Det er ikke kjent hvor mye selskapet har investert i prosjektet.

Airbus som i dag er verdens ledende leverandør av kommersielle helikoptre, varsler at de også vil investere i ny flyteknologi, og droneteknologi og kunstig intelligens blir viktige områder å utforske videre.