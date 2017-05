Tesla kan bli verdt svært mye mer enn nåværende børsverdi, mener fondsforvaltere fra det New York-baserte analyseselskapet ARK Invest.

Direkør Cathie Wood sier til nyhetsbyrået CNBC at Tesla vil kunne multiplisere sin nåværende markedsverdi flere ganger innen utgangen av 2020.

Undersøkelser utført av ARK Invest viser at det globale markedet for førerløse taxier vil være verdt over 2.000 milliarder dollar innen få år.

– Hvis vi spår riktig og Tesla får en fair andel innen det amerikanske markedet for selvkjørende biler, for ikke å glemme Kina, vil Tesla bli verdt mye mer enn dagens markedsverdi på 51 milliarder innen 2020, skrev Wood til nyhetsbyrået i en epost.

Tesla møter mektige konkurrenter

Teslas er i dag estimert til å ha en markedsverdi på omlag 51 milliarder dollar, ifølge Bloomberg, og i april passerte selskapet markedsverdien til Ford og General Motors som USAs største bilselskap, målt etter børsverdien på selskapet.

Wood peker på at Tesla vil bli den største utfordreren i markedet for førerløse taxier – et marked som allerede er under sterk utvikling.

Flere selskaper har nemlig allerede testet selvkjørende biler på veiene.

Apple sikret seg tillatelse til å teste ut selvkjørende biler på amerikanske veier allerede i april. Ifølge Bloomberg har 29 andre selskaper fått samme tillatelse som Apple, blant annet Google, Ford Motors, Volkswagen, Daimler, General Motors – og Tesla.

Dermed har stadig flere tek- og bilgiganter meldt seg på i kappløpet om å bli størst i markedet på biler i selvkjøringsmodus.

FØRERLØS PASSASJERTRANSPORT: Verdens første selvkjørende drosje kom på veiene i fjor, fra selskapet nuTonomy i Singapore. De konkurrerer i det globale markedet sammen med selskap som Volvo, Uber, Tesla og Google.

Tillatelsen til å teste ut førerløse biler fikk Tesla allerede i april, etter at nyheten om at de jobber med førerløse biler kom allerede i november.

Kraftigere maskinvare og en haug med sensorer har vært under stadig utvikling, og dette kan gjøre Tesla til en storkonkurrent mot selskaper som Uber – som allerede har hatt selvkjørende biler på veiene.

Risikerer å gå glipp av sjansen

Analyseselskapet mener videre at de investorene som mener Teslas markedsverdi er overevaluert har tatt helt feil, og som følge av slike antagelser vil de miste sjansen til å følge Tesla inn i den videre veksten.

– Vi er helt forbløffet over at ingen av analytikerne har stilt spørsmålstegn ved hvor mye det selvkjørende taximarkedet kan bety for Tesla, sier direktør Wood til CNBC.