Bilkappløp på Wall Street

Det hviner i dekkene på amerikanske børser om dagen.

Men det er ikke Il Tempo Gigante som er på ferde, men derimot Tesla, Inc.

Etter børsåpningen mandag peiset den elektriske oppkomlingen i bilmarkedet forbi veteranen General Motors, og var en stakket stund USAs mest verdifulle bilprodusent.

Tesla hadde fått drahjelp av analytikerne i Piper Jaffray, som rådet kundene til å kjøpe aksjen og økte sitt kursmål til hele 368 dollar per aksje, en kraftig oppjustering av det tidligere målet på 223 dollar.

Dette er det mest optimistiske kursmålet fra noen av de store analytikerne på

Wall Street, ifølge CNBC.

Men det tok ikke lang tid før GM tok tilbake ledelsen i racet, og blåste forbi Tesla til en klar ledelse, med en børsverdi som en stund var på 51,3 milliarder dollar mot Teslas 50,8 milliarder dollar, ifølge Marketwatch.

På det meste var Tesla-aksjen oppe i 313 dollar, som er ny rekord for selskapet, en av mange rekorder så langt i år. Aksjen er opp hele 46 prosent siden nyttår.

Tesla-aksjen stenger opp 3,26 prosent til 312,39 dollar mandag.

Det gir selskapet en børsverdi på 50,95 milliarder dollar, ifølge Infront.

Til sammenligning var GM ved stengetid verdt 51,18 milliarder dollar, ifølge samme kilde.

Ford har til sammenligning en markedsverdi på 44 milliarder dollar, og ble forbikjørt av Tesla i forrige uke.

100 år etter Ford

Tesla ble stiftet så sent som i 2003, og er dermed for en jypling å regne mot Ford som ble startet i 1903 og GM som ble opprettet i 1908.

I tillegg er Teslas produksjon fortsatt liten, og bare en brøkdel av de mer fossiltunge konkurrentene, som har en lang rekke produksjonsanlegg og et stort utvalg modeller i mange størrelser og prisklasser.

BÅNN GASS: Tesla-aksjen har steget 46 prosent siden nyttår, og selskapets børsverdi er nå i nærheten av GM, etter å ha passert Fords børsverdi i forrige uke.

Tesla leverte rundt 80.000 biler i fjor, mens konkurrenten GM leverte nær 10 millioner biler og Ford 8,7 millioner biler.

Tesla har likevel store planer, etter å ha bygget en stor fabrikk for produksjon av batterier. Selskapet har som mål å produsere en halv millioner biler i året, fra slutten av 2018.

Det virker som om Tesla spiller etter sine egne regler, slik at pessimistenes argumenter om blant annet selskapets voldsomme pengebruk ikke spiller noen stor rolle, sier analytikerne i Piper Jaffray, ifølge Marketwatch.

Innovasjon eller boble?

Bak knivingen om hvilket selskap som er mest verdifullt akkurat nå ligger spørsmålet om hva Tesla egentlig er verdt over tid.

Noen analytikere tror at selskapet har kommet opp med nyskapende forretningsidéer som potensielt kan bidra til å snu opp-ned på transportsektoren, mens andre tror at aksjen like fort kan peke ned igjen.

Tidligere har Morgan Stanley satt et kursmål på Tesla på 305 dollar, mens Goldman Sachs har vært langt mer lunkne med et kursmål på 187 dollar per Tesla-aksje.

Også Barclays har et mer pessimistisk kursmål på Tesla, på 165 dollar per aksje. Snittet er på 248 dollar per aksje, ifølge Marketwatch.

De mest positive analytikerne, som Morgan Stanley, hevder at Tesla ikke bør sammenlignes med andre bilprodusenter.

Selskapet bør heller ses på som et infrastrukturselskap, med mulig fortjeneste i flere markeder, som for eksempel innen selvkjørende biler og i solcellemarkedet, ifølge Morgan Stanley.

Verdens største billeverandør målt etter antall leverte biler er for øvrig Volkswagen, fulgt av Toyota, GM og Renault-Nissan, ifølge Statista.