Første Tesla Model 3 levert

På arrangementet lørdag morgen norsk tid ble de første utgavene av Tesla Model 3 levert til noen få heldige. Tesla-sjefen selv, Elon Musk, sto selv for en presentasjon og det ble gitt øvrig informasjon til de som har reservert bilen på forhånd.

Alle de 30 som fikk utlevert en Modell 3 i dag, var Tesla-ansatte.

Over 250.000 mennesker betalte 1.000 dollar for å få en plass på reservasjonslisten allerede i de tre første dagene etter at bilprodusenten åpnet forhåndsbestillingen. I Norge måtte man ut med 10.000 kroner for å kunne notere seg på listen.

Tesla har varslet at de skal produsere 100 stykker Model 3 i august, 1.500 i september og 20.000 biler i desember.

Modellen har fått kallenavnet «Folke-Teslaen», og kommer til å koste rundt 35.000 dollar, i overkant av 290.000 kroner. Denne lave prisen gjør at dette blir den billigste av selskapets biler på markedet.

– Målet vårt har aldri vært å produsere dyre biler. Vi har endelig klart å produsere en rimelig elektrisk bil, noe det ikke har vært på markedet før nå, sa Musk i sin presentasjon.



Norge

Det er det amerikanske markedet som får bilen servert først, men når den kommer til Norge er enda ikke bekreftet.

Før overleveringen kan heller ikke Tesla Norge bekrefte når de første norske kundene vil kunne kjøre rundt i sin nye Tesla Model 3. De sier i en e-post til VG at de kun kan henvise til det som står på deres hjemmesider, hvor det ikke er mye informasjon å hente.

Anslått levering for nye reservasjoner er i midten av 2018 eller senere.

Større rekkevidde



Ikke bare vil den nye modellen være en billigere og enklere versjon, men den vil også kunne kjøre lengre på én ladning.