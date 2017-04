Nå er Tesla mer verdt enn Ford

Teslas markedsverdi har nå økt til 48,2 milliarder dollar, skriver Bloomberg.

48 milliarder dollar tilsvarer over 400 milliarder norske kroner.

Det betyr at elbilprodusenten, som nesten er for en nykommer på det amerikanske bilmarkedet å regne, nå er verdt mer enn veteranen Ford. Ifølge Bloomberg har Tesla nå passert Ford med 2,7 milliarder dollar i markedsverdi.

Investorene har tro på Model 3



Mens den tradisjonsrike bilprodusenten Ford leverte 6,7 millioner biler verden over i fjor, leverte Tesla «bare» 80.000. Tesla har dermed en del å ta igjen på Ford når det kommer til produksjonsvolum. Likevel har Tesla-aksjen vind i seilene og er opp 7,27 prosent i mandagens handel. Det skjer etter at elbilprodusenten i helgen meldte om en salgsvekst globalt på 69 prosent i første kvartal. Dette er selskapets beste kvartal til dags dato, og gjør at målet om i sende ut 50.000 biler i første halvår ser oppnåelig ut.

Nå venter investorene spent på at Teslas Model 3 skal slippes på markedet. Tesla starter etter planen produksjon av denne modellen i juli og har allerede fått inn 300.000 bestillinger verden over. Model 3 blir den første «billig-Teslaen» etter premiumbilene Model X og S, og det er ventet at denne vil appellere til et bredere publikum.

Ford var ti ganger større i 2013



For bare fire år siden var Ford ti ganger større enn Tesla målt i markedsverdi. Og for så nylig som ett år siden var Michigan-produsenten fortsatt dobbelt så stor, viser en gjennomgang fra CNN Money. For en drøy måned siden skrev E24 at Tesla hadde til gode å vokse 20 prosent for å forbigå Ford i markedsverdi.

Markedsverdi er imidlertid bare én av flere måter å måle selskapenes størrelse på. Ford er fortsatt større enn Tesla på mange andre områder, skriver Bloomberg. Mens Ford for de siste fem årene har et resultat på totalt 26 milliarder dollar, har Tesla tapt 2,3 milliarder dollar i samme periode. I fjor beløp Ford sine inntekter seg til 151,8 milliarder dollar, mens Teslas inntekter kom på 8 millioner dollar.