Tesla i Norge begjært konkurs – skylder 1.500 kroner

– Det dreier seg egentlig om en liten fillesak, sier Einar Pettersen, daglig leder i reklamebyrået PS Press, til E24.

Ifølge Pettersen gjorde byrået en folieringsjobb for en kunde i Moss i mai i fjor. Regningen på drøyt 1.500 kroner inkludert moms, skulle faktureres Tesla Motors Norway.

Byrået var gjentatte ganger i kontakt med en referanseperson hos Tesla for å få dem til å betale. Pettersen ble fortalt at saken hadde blitt sendt videre opp i Tesla-systemet.

– Vi hadde hørt at de spekulerte i å ikke betale, og da bestemte vi oss for å følge dette fullt ut, sier han.

Nå har byrået begjært Tesla Motors Norway konkurs.

Kostnadene øker



Et rettsmøte til behandling av konkursbegjæring er berammet i Asker og Bærum tingrett tirsdag neste uke.

Pettersen regner med at elbilgiganten gjør opp for seg innen den tid.

– Møter de oss i retten, kommer de kostnadene inn også. Det er ingen ting som skulle tilsi at vi ikke vil gå seirende ut. Da vil Tesla også måtte betale de 51.000 kronene som det koster å åpne en slik sak, sier han.



Han sier Tesla kan slippe unna med å betale de 7.500 kronene som saken har kostet reklamebyrået til nå.

Tesla vil betale



Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef for Tesla Motors Norway, avviser kategorisk at selskapet spekulerer i å ikke betale regningene sine.

– Vi har hatt noen utfordringer med betalingssystemene våre i starten av 2016, og de er nå i svært stor grad løst, sier han til E24.



– Dette er snakk om en enkeltsak, og fakturaen er i ferd med å betales. Det skjer i morgen eller senest mandag. Det er det vi uttaler oss om i denne saken, legger han til.

I april i fjor skrev VG at bilprodusenten hadde pådratt seg over 200 inkassosaker i Norge i løpet av det siste året.

Den gang viste Roland til de samme problemene som nå, og uttalte at de jobbet med å få løst dette så raskt som mulig.

E24 skrev også i 2013 om en rekke inkassosaker hos bilprodusenten i Norge.