Tesla lanserer semitrailer-«beist» i oktober

Nå er Tesla-semitraileren like om hjørnet, skal vi tro Tesla-sjef Elon Musk. Om halvannen måned, nærmere bestemt 26. oktober skal Teslas elektriske trailer lanseres og prøvekjøres i selskapets hovedkvarter Hawthorne, California, skriver Musk på Twitter.

Tesla-grunnleggeren gjør oppmerksom på at lanseringsdatoen er tentativ, og tilføyer at det blir «uvirkelig», men verdt å se dette «beistet» som får navnet Tesla Semi.

Vil konkurrere med diesel-lastebiler



Tesla-sjefen har i tidligere uttalelser lokket med en rekkevidde som kan konkurrere med tradisjonelle diesel-lastebiler, som har en rekkevidde på opptil 1.600 kilometer på én tank, ifølge Svenska Dagbladet (bak betalingsmur).

I april sa Musk at Tesla Semi skulle lanseres i september. Nå er altså datoen forskjøvet til slutten av oktober. Reuters har tidligere meldt om at Tesla også jobber med å utvikle en elektrisk semitrailer med selvkjørende teknologi. Videre var tanken at flere selvkjørende semitrailere kunne kjøre etter hverandre i kolonner.