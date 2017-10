Tesla tilbakekaller 11.000 biler av typen Model X

Tesla kaller tilbake 11.000 biler av typen Model X SUV verden over, melder CNBC.

– Under nylig testing, konstaterte Tesla at et lite antall kabler i andre seterad i noen 2016- og noen 2017-Model X-biler kan ha behov for å bli justert, sier elbilprodusenten til CNBC i en melding.

Feilen kan gjøre at bilsetene ikke låser seg som de skal, noe som kan føre til at setene flytter seg hvis bilen skulle bli involvert i en kollisjon.

Har sendt mail til kunder



Tilbakekallingen gjelder biler produsert mellom 28. oktober 2016 og 16. august 2017.

Tesla tror bare omtrent 3 prosent av disse bilene har den aktuelle feilen.

Tesla har torsdag informert kundene sine per mail om tilbakekallingen, skriver Business Insider.

Det har ikke vært noen ulykker i forbindelse med problemet som elbilprodusenten kjenner til, ifølge nyhetsnettstedet.

Andre tilbakekalling av Model X



Dette er andre gang at Tesla kaller tilbake biler av typen Model X på grunn av problemer med setene. I april i fjor kalte elbilprodusenten tilbake 2.700 biler.

En tilbakekalling betyr ikke nødvendigvis at bilen umiddelbart må leveres tilbake til produsenten. Ofte kan det være snakk om feil som behandles på neste service av bilen.