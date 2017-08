Så mange biler har gigantene laget

Siden Type 1 Käfer (også kjent som «Boblen») kom på veien tredje juledag 1945 har Volkswagen-konsernet laget 150 millioner biler.

Det opplyste selskapet i en pressemelding denne uken.

Det er en milepæl for selskapet, som likevel henger et godt stykke etter konkurrenter som Toyota og de mye eldre selskapene GM og Ford i antall produserte biler.

Volkswagen er for tiden en av de aller største bilprodusentene i verden. Ifølge Forbes produserte selskapet flest biler av alle i fjor, men så langt i første halvår ligger det litt etter konkurrenten Renault Nissan, og så vidt foran Toyota.

Det 80 år gamle selskapet sier det nå feirer en ny milepæl med å peke mot fremtiden: bil nummer 150 millioner er nemlig en ladbar hybrid, nærmere bestemt en blå Golf GTE.

– Den ladbare hybriden er et symbol på transportens fremtid, skriver selskapet i en pressemelding.

Sliter med dieselskandalen

Det Wolfsburg-baserte selskapet har vært i hardt vær de siste årene, etter at det ble kjent at det hadde lurt utslippstester med dieselbilene sine. Mange biler måtte tilbakekalles. Men det ser ikke ut til å ha skadet salget.

Dieselskandalen, som også rammet andre merker enn Volkswagen, har gjort at den tyske bilbransjen ser med usikkerhet på fremtiden, særlig for dieselbiler.

GM har laget flere

Volkswagens milepæl blekner mot produksjonen hos flere av konkurrentene, særlig giganten General Motors.

KLASSIKER: Produksjon av Boblen.

I 2015 feiret nemlig den amerikanske bilprodusenten at den hadde produsert hele 500 millioner biler siden GM ble grunnlagt i 1908 (og gjenopplivet fra en konkurs i 2009).

«Globalt er det laget mer enn 500 millioner kjøretøyer under General Motors-merkevarer, langt mer enn noen annen bilprodusent», sa General Motors i mai 2015.

– I 2015 forventer vi å selge 1.000 kjøretøy i timen, 24 timer i døgnet, sa GM-sjef Mary Barra.

Ford opplyste i 2012 om at selskapet hadde solgt 350 millioner biler i sin til da 109-årige historie.

Samme år sa Toyota at selskapet hadde produsert over 200 millioner biler totalt.

Honda kunngjorde i fjor at det hadde passert 100 millioner biler.

Vokste med «Boblen»

Tyske Volkswagen Aktiengesellschaft ble grunnlagt 28. mai 1937 for å lage en rimelig folkebil, som først så dagens lys åtte år senere.

Selskapet har for lengst tatt et oppgjør med sin bruk av utenlandske krigsfanger som slavearbeidere under Naziregimet under andre verdenskrig.

Volkswagens største suksess var lenge «Boblen», som solgte i 21,5 millioner eksemplarer og ble produsert i Mexico frem til 2003. Nå har Golf-familien toppet salget, med 34 millioner produserte biler.

Den viktigste Volkswagen-fabrikken ligger i Wolfsburg, hvor det er produsert 44 millioner biler på 72 år.

Slet med asiatisk konkurranse

På 90-tallet slet selskapet med konkurranse fra billigere biler fra Japan og Korea, og måtte kutte kostnader og gjøre produksjonen mer effektiv.

En periode reduserte det blant annet lønnskostnader ved å innføre firedagersuke, ifølge selskapets offisielle historiebok.

Arbeidet nyttet. Mellom 1994 og 1996 økte selskapet produktiviteten med 30 prosent, mens produksjonskostnaden falt fordi det bygget bilene raskere enn før. I 1997 tok det 15 timer å lage en Polo, mens det tidligere hadde tatt 24 timer.

Volkswagen leverer i dag rundt 60 modeller, og har i tillegg til Golf-familien og Boblen laget mer enn 20 millioner biler av Passat-modellen, 19,5 millioner av Jetta-modellen og 17 millioner av Polo-modellen.

