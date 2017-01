Volkswagen-ansatte destruerte filer og e-poster

Ved hjemmekontoret i Tyskland begynte ledere og ingeniører i Volkswagen i 2015 å slette dokumenter relatert til utslipp, og selskapets sjef for motorutvikling ba en assistent om å kvitte seg med en harddisk som inneholdt e-poster fra ham og andre ledere.

Dette ble lagt frem for påtalemyndigheten i USA onsdag, i forbindelse med at de kunngjorde siktelse av fem ansatte de sier har vært vært sentrale nøkkelpersoner som ledet dette, skriver Bloomberg.

Dette er personene som er siktet:

** Heinz-Jacob Neusser - sjef for motorutvikling

** Richard Dorenkamp - ledet arbeidet med å utvikle en dieselmotor som skulle møte tøffere utslippsstandarder

** Jens Hadler - ledet arbeidet med motorutvikling mellom 2007-2011

** Bernd Gottweis - ansvarlig for kvalitetsledelse fra 2007-2014

** Jurgen Peter - jobbet med Gottweis' gruppe siden 1990 og var en av personene i Volkswagen som hadde kontakt med myndighetene i USA gjennom de kritiske månedene da mistankene ble større.

37 milliarder i bot



En sjette mann, Oliver Schmidt, som ledet den tyske bilprodusentens kontor for regelhåndhevelse i USA fra 2014 til mars 2015, ble pågrepet lørdag. Han er ventet å møte i retten i Detroit mandag.

Ifølge New York Times er Schmidt mistenkt for å spille en nøkkelrolle i bilprodusentens innsats for å skjule utslippsjukset fra amerikanske myndigheter.

Sent torsdag kveld ble det kjent at en amerikansk dommer har bestemt at Schmidt anholdes på grunn av fare for flukt til Berlin, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Påtalemyndigheten fortsetter arbeidet med å klarlegge rollene de ulike personene har hatt, og etterforskningen er fortsatt åpen, sa påtalemyndigheten under en pressekonferanse samme dag.

Onsdag ble det kjent at Volkswagen må betale 37 milliarder kroner i forbindelse med utslipsskandalen. Som en del av forliket, inngår det at Volkswagen sier seg skyldig i konspirasjon for å lure myndighetene og kundene.

Selskapet har allerede inngått et forlik som innebar at de måtte med over 130 milliarder kroner i forbindelse med utslippsjukset. Dette skjedde i slutten av oktober.

I en uttalelse sier Volkswagens administrerende direktør Matthias Mueller at «Volkswagen angrer dypt på oppførselen som førte til dieselskandalen. Vi vil fortsette med å presse på med forandringer av hvordan vi tenker og jobber.

Dieselskandalen



Bakgrunnen for skandalen (se faktaboks) er at dieselbiler produsert av Volkswagen er blitt installer med programvare som senker NOx-utslippene under utslippstester.

Volkswagen har erkjent å ha manipulert programvare i millioner av sine biler, for å fremstille utslippene som mindre enn de i virkeligheten er.

Det har senere vist seg at Volkswagen neppe er eneste bilprodusent med svin på skogen.

Tyske myndigheter har gjennom tester funnet uregelmessigheter ved utslipp fra intet mindre enn 16 ulike bilmerker, har Tysklands transportminister bekreftet.

Den tyske bilprodusenten står ovenfor en rekke andre søksmål, blant annet fra aksjeeiere, pensjonsfond, kunder og det amerikanske justisdepartementet.