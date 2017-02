Stortap for dansk gigant – halverer utbyttet og mister styreleder

Den danske giganten A.P. Møller-Mærsk melder onsdag om et stort underskudd i fjerde kvartal.

Tapet for perioden ble 2.677 millioner dollar, ned fra minus 2.511 millioner i samme periode året før.

Det var på forhånd ventet et resultat på 362 millioner dollar, ifølge Dow Jones Newswires.

Det svake fjerde kvartalet bidro til et negativt resultat for året på 1.897 millioner, mens det underliggende resultatet for 2016 ble 711 millioner. Ifølge business.dk er årsunderskuddet danmarkshistoriens største.

– 2016 var et vanskelig år finansielt, med motvind i alle markeder, sier konsernsjef Søren Skou i en kommentar.

Han beskriver det underliggende resultatet som «klart ikke tilfredsstillende».

Utbyttet halveres til 150 danske kroner, ned fra 300 kroner.

Ny kurs



Kvartalsresultatene er blant annet preget av lavere inntjening fra Maersk-konsernets oljeeeksponerte virksomhet, der det også er gjort større nedskrivninger på rundt 1,5 milliarder dollar i perioden.

Reduksjonen i det underliggende resultatet for året tilskrives tap i Maersk Line og Maersk Supply Service, samt lavere resultater i APM Terminals, Maersk Tankers og Svitzer.

A.P. Møller-Mærsk er inne i en transformasjonsperiode, der selskapet skal deles i to – én del for transport og logistikk og én del for energi. Den sistnevnte virksomheten kan bli solgt eller fusjonert.

Dette trekkes også frem av konsernsjef Skou.

– Vi har satt en kurs for de neste årene som vil føre til at A.P. Møller Mærsk blir et mer fokusert containershipping-, logistikk- og havneselskap med sikte på fornyet inntektsvekst, sier han.

For året venter Mærsk et høyere underliggende resultat i 2017 enn i 2016.

Styrelederen takker av



Det meldes for øvrig at styreleder Michael Pram Rasmussen forlater selskapet den 28. mars, etter 14 år i sjefsstolen.

– I 2016 fattet vi en beslutning om å endre retning for selskapet. Med en ny struktur på plass og en ny ledelse etablert, ledet av Søren Skou, er vi klare for å implementere den nye strategien og fokusere på å utvikle Transport og Logistikk, og for at den neste generasjonen kan ta ledelsen og respondere på mulighetene i industrien. Tiden er rett for meg og for selskapet for at jeg pensjonerer meg som styreleder, sier Rasmussen.

Han skal etter planen erstattes av Jim Hagemann.