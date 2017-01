Saken oppdateres.

Oljeselskapet Aker BP avholder mandag sin kapitalmarkedsdag. Der presenterer selskapet leteplaner og andre utsikter for 2017 og årene fremover.

I en børsmelding mandag morgen skriver selskapet at de i år vil sende inn tre utbyggingssøknader til norske myndigheter:

Snadd-feltet, blir en subsea-satellitt som skal kobles til det flytende produksjonsskipet på Skarv-feltet. Forventet produksjonsstart er 2020

Vallhall Vestflanken, som skal kobles til feltsenteret på Valhall, skal i produksjon i 2021

Storklakken, en subsea-satellitt som skal kobles til produksjonsskipet på Alvheim-feltet. Produksjonen skal etter planen starte i 2020

I tillegg varsler Aker BP at de fortsetter arbeidet med å videreutvikle sine eksisterende felt. Selskapet skal blant annet bore en ny brønn og igangsette et gassløftprosjekt på Tambar, som vil gi økt produksjon inn til Ula-feltet.

VIL HOLDE FULL GASS: Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP har invitert analytikere, aksjonærer og presse til kapitalmarkedsdag på hovedkontoret mandag. I en børsmelding lover han fortsatt vekst og høy aktivitet i årene fremover. Arkivbilde.

– Vi er posisjonert for videre vekst (...) og selskapet er godt posisjonert for å oppnå ambisjonen om å bli det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i en børsmelding.

Mindre investeringer enn ventet i 2017



DNB Markets skriver i en kort kommentar mandag at det varslede produksjonsnivået for 2017 er rundt én prosent lavere enn analytikernes konsensus, og at investeringsnivået for 2017 er rundt fem prosent lavere enn ventet.

– Langsiktig, det vil si frem til 2023, ser selskapet nå et potensielt produksjonsnivå på 270.000 fat per dag mot et tidligere indikert potensial på over 250.000 fat per dag, skriver DNB, som tror aksjen kan få en positiv reaksjon etter nyheten.

Aker BP-aksjen har hatt en eventyrlig utvikling på Børsen i lang tid, og særlig etter at fusjonen med BP Norge ble annonserte. Aksjen steg snaue fire prosent fredag i påvente av kapitalmarkedsdagen, og de siste seks månedene er aksjen opp nesten 50 prosent. De siste to årene har aksjen steget 398 prosent. Medregnet utbytte er oppgangen på 404 prosent.

Lover mer utbytte

Aker BP ble til i fjor høst, da Kjell Inge Røkkes oljeselskap Det norske fusjonerte med BPs norske virksomhet.

Selskapet har etter fusjonen blitt én av de viktigste aktørene på norsk sokkel, og fusjonen gjorde det mulig å starte å betale utbytter til aksjonærene flere år før den opprinnelige planen.

Egentlig hadde det daværende oljeselskapet Det norske meldt at de ikke ville begynne med utbytter før i 2020, men med fusjonen fikk man inn en rekke aktive felt fra BP som gjorde at det første utbytte kom allerede på tampen av fjoråret da man utbetalte 125 millioner dollar og varslet et utbyttenivå per år på 250 millioner dollar.

Mandag skriver Aker BP at ambisjonen er å opprettholde utbyttenivået på 250 millioner dollar årlig på mellomlang sikt (tilsvarende 2,1 milliarder kroner med dagens kurs), og at utbyttene skal bli enda større når Johan Sverdrup-feltet er i produksjon. Det skal etter planen skje på tampen av 2019.

– Våre finansielle muskler har blitt betydelig styrket etter fusjonen. Vi lanserte en utbyttepolitikk i forbindelse med etableringen av Aker BP, som vil bli opprettholdt i 2017, sier konsernsjef Hersvik.