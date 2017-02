Saken oppdateres.

Aker Solutions opplevde i fjerde kvartal et fall i omsetningen fra 7,86 til 6,14 milliarder kroner, mot samme periode året før.

Selskapet klarte samtidig å løfte brutto driftsresultat (EBITDA) fra 182 til 380 millioner, noe som økte marginen fra 2,3 til 6,2 prosent. Dette kommer blant annet av de omfattende effektiviseringstiltakene som selskapet har iverksatt de siste par årene.

Selskapet skriver at de nå har kommet to tredjedeler av veien mot målet om å bli 30 prosent mer effektive innen utgangen av 2017. Samtidig foretar selskapet nye nedskrivninger på 414 millioner kroner i kvartalet, primært på eiendommer og teknologi.

Nedskrivningene, samt 130 millioner i nedbemanning- og restruktureringskostnader, og en del andre kostnader, er det totalt engangseffekter på 574 millioner som trekker ned resultatene i fjerde kvartal. Det er ned fra 636 millioner ett år før.



Det bidrar samlet til å gi et underskudd etter skatt på 268 millioner kroner, en forverring på 18 millioner.

Det var ventet at selskapet ville levere en omsetning på 6,1 milliarder, et brutto driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 232 millioner og et underskudd etter skatt på 232 millioner, ifølge konsensustall fra TDN/SME Direkt.

I forkant av tallslippet torsdag hadde 7 av de 18 analytikerne som bidro til konsensustallene en kjøpsanbefaling, 6 hold og 5 salgsanbefaling på aksjen.

Selskapet opplyser at styret foreslår null i utbytte for regnskapsåret 2016. Dermed blir det ikke noe utbytte for aksjonærene i år heller, såfremt generalforsamlingen går imot styret.

Sist gang Aker Solutions betalte utbytte var i april 2015, da aksjonærene fikk utbetalt 1,45 kroner per aksje.

– Vedvarende nedtur

Konsernsjef Luis Araujo mener selskapet tjener på det han beskriver som «en solid finansiell posisjon» og gode kundeforhold etterhvert som de leverer på kontrakter som spenner seg fra Brasil til Afrika og Norge.

– De operasjonelle forbedringene som spenner over hele konsernet økte i tempo i fjerde kvartal, noe som støttet marginene våre i den vedvarende nedturen i olje- og gassindustrien, sier Araujo i en uttalelse.

Ordreinngangen til Aker Solutions endte på 4,1 milliarder i fjerde kvartal, noe som er betydelig ned fra de drøye 6 milliardene i nye ordrer de fikk i samme periode året før. Utviklingen har likevel vært positiv sammenlignet andre og tredje kvartal i fjor.

Ordrereserven har nå sunket fra om lag 40 milliarder for ett år siden til 31,2 milliarder ved utgangen av 2016.

De 4,1 milliardene i nye ordrer kom blant annet takket være en kontrakt for subsea-produksjonssystemet til DEA utbygging på Dvalin-feltet på norsk sokkel, samt en vedlikehold- og servicekontrakt for det samme feltet. I tillegg vant Aker Solutions to rammeavtaler med BP for konsept- og designstudier globalt.

Selskapet sikret seg også hele 24 kontrakter for prosjektstudier for nye felt og installasjoner i Norge, USA, Vest-Afrika og Asia. Dermed sikret Aker Solutions seg hele 80 slike kontrakter i fjor, noe som er en ny rekord, ifølge selskapet.



Det at det er tildelt såpass mange kontrakter for prosjektstudier er også en indikasjon på at oljeselskapene forbereder seg på å sette i gang flere nye prosjekter i årene fremover.