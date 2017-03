Familiebedriften selges etter over 70 år: Tror de kunne klart seg gjennom oljebremsen

– Jeg føler at vi har funnet en god løsning. Det er klart at man må være ydmyk når en slik situasjon oppsto, og alternativet kunne vært konkurs. Det at vi da får en ny eier som også har et industrielt perspektiv, tror jeg passer våre ansatte veldig godt. Vi får videreført aktiviteten og kan ta del i bransjen fremover, sier Thomas Reinertsen til E24.

Torsdag ble det kjent at Aker Solutions kjøper det som i praksis er Reinertsens gjenværende virksomhet.

Med dette er det også kroken på døren som selvstendig selskap for en av Norges ledende familieeide bedrifter – et selskap med røtter tilbake til like etter andre verdenskrig.

Det var Thomas Reinertsens farfar, Arne R. Reinertsen, som etablerte selskapet i 1946.

– Det er en litt spesiell dag sånn sett, med forbehold om at transaksjonen går gjennom. Men likevel har vi stått i dette en stund, og vent oss til tanken om at det ville komme en endring. Derfor er vi for så vidt veldig glade for at det nettopp er Aker Solutions som overtar, for sånn som vi kjenner dem er de en eier ikke ulik oss, med hjerte for å bygge arbeidsplasser i industrien, sier barnebarnet, som leder bedriften sammen med sin far Torkild R. Reinertsen.

Vanskelige tider



Det er på det rene at Reinertsen har lagt bak seg noen tunge år.

Markedet for olje og gass har vært svært vanskelig etter at den såkalte oljebremsen slo inn, og selskapet har i tillegg opplevd problemer på land.

Reinertsens inntekter ble mer en halvert til 1.685 millioner kroner i 2015, sammenlignet med året i forveien. I 2016 var det duket for nok en halvering, idet det torsdag opplyses at Reinertsens inntekter gjennom fjoråret var rundt 800 millioner.

Inntektsfallet skyldes ikke minst at Reinertsen har tatt grep. På sensommeren 2015 ble Reinertsen Entreprenør solgt til Veidekke, og Reinertsen solgte seg også ut av konsulentvirksomheten ÅF Reinertsen i fjor høst.

Antallet ansatte er betydelig redusert. En kombinasjon av salg av virksomhet og nedgangen i olje og gass har medført bemanningsreduksjon fra snaut 2.500 til 700 i dag. Sistnevnte har medført kutt av rundt 700 arbeidsplasser.

Stor gjeld



Reinertsen har også vært tynget av en gjeld som skal ha vært på rundt 900 millioner kroner da selskapet på tampen av 2016 ba om offentlige gjeldsforhandlinger. Det har siden blitt avdekket at denne var høyere.

– Vi har også kjent oljesmellen på kroppen. Men det er laster vi fikk gjennom den landbaserte virksomheten vår, som nå er solgt, som utløste situasjonen, sier Thomas Reinertsen.

Selskapet har blant annet stått i flere byggrelaterte tvister de siste årene.

– Det er et veldig sammensatt bilde. Gradvis har gjelden blitt stor, og så er det mye uavklarte saker. Bremsen innenfor olje og gass har vært krevende, men hadde vært håndterbar dersom vi bare hadde det å håndtere, sier Thomas Reinertsen.

Fikk storordre



Ordreinngangen til Reinertsen har ikke blitt borte. Blant annet var selskapet blant vinnerne da Statoil delte ut flere store vedlikeholdskontrakter.

Dette var arbeid Aker Solutions ønsket seg – og som de nå kjøper seg.

– Aktiviteten kan ha gått litt opp etter tre ganske svake år. Derfor er det litt gledelig med denne transaksjonen, der det ser ut som om vi kan få videreført arbeidet til våre ansatte, sier Thomas Reinertsen.

Han ønsker i liten grad å prate marked, men snakker gjerne opp omstillingen de ansatte har gjort i forbindelse med kostnadskuttene i bransjen.

– Jeg er veldig stolt av vår organisasjon, som virkelig har levert godt på forbedringsagendaen vi har stått i i litt over tre år. Det laget vi har hatt er blant dem som har levert aller best. Sånn sett utgjør de nok et attraktivt objekt å få ombord.

– Meget krevende prosess



I en melding på sine nettsider skriver advokatselskapet Arntzen de Besche at saken har vært en av de vanskeligste de noensinne har jobbet med.

– Dette har vært en meget krevende prosess, hvor gjeldsnemnda har fokusert på å skaffe investorer til å finansiere en best mulig akkord for kreditorene. Parallelt med dette har gjeldsnemnda arbeidet for å rydde opp i alle uavklarte forhold, slik at virksomheten kunne videreføres med sunn økonomi etter gjeldsforhandlingene. Konklusjonen ble imidlertid at det ikke var noen investorer som var villige til å kjøpe Reinertsen AS, sier leder i gjeldsklagenemda, advokat Joar Grimsbu i en uttalelse.

Han forteller videre at selskapets reelle gjeld var på over 1,6 milliarder kroner. Dette medførte at 48 aktuelle investorer avslo å gå inn som nye eiere.

– Gjeldsnemnda er derfor svært fornøyd med at vi har fått på plass en løsning som sikrer videreføring av olje- og gassvirksomheten med ansatte, samtidig som vi også oppnår dividende til kreditorene, sier Grimsbu.

Kan ha fått en gunstig pris



Analysesjef Anne Gjøen i Handelsbanken beskriver Reintertsen-kjøpet som relativt lite for Aker Solutions, men mener at det finnes synergier mellom de to selskapene.

Hun tror også at Aker Solutions kan ha fått en gunstig pris.

– Reinertsen har vært i en vanskelig finansiell situasjon, og prisingen er nok preget av den sykliske nedturen. Det er ikke så mange som nå har finansiell kapasitet til å gjøre som Aker Solutions, sier hun.

I sine kalkyler kan også Aker Solutions ha regnet inn noe bedre markedsforhold på sikt.

– Dette er en type virksomhet som er mer stabil enn andre områder, og de tror nok at man nærmer seg bunnen i nedturen og at det dermed ikke er dagens aktivitetsnivå vi vil se fremover, sier Gjøen.