Røkke ber politikerne passe bedre på skattebetalernes kredittkort

I sitt årlige brev til aksjonærene i Aker tar Kjell Inge Røkke et oppgjør med kostnadsoverskridelsene ved utbygging av nye olje- og gassfelt.

Og han plasserer mye av ansvaret hos politikerne på Stortinget.

Den høye særskatten på oljeutvinning bidrar nemlig til at staten i realiteten betaler 90 prosent av regningen når utbyggingsprosjekter blir dyrere enn planlagt.

«Dessverre er det ofte store kostnadsoverskridelser,» skriver Røkke.

– Pass på kredittkortet



Og det mener han politikerne på Stortinget har et ansvar for. De godkjenner alle utbyggingsplanene og han gir det det han omtaler som et velmenende råd.

«Dere burde passe bedre på hvem som dere lar låne skattebetalernes kredittkort. Når «overtrekket» er så stort som det har vært, burde det være relevant og interessant å gå åpent gjennom «kontoutskriften» for å lære av det, skriver Røkke.

«Ikke overlat til informasjonsavdelinger og spinndoktorer å bortforklare fakta og realiteter,» legger han til.

Røkke skriver at han er forundret over at norske politikere i så liten grad er opptatt av kostnadsoverskridelsene på sokkelen når de har så store konsekvenser for statsfinansene.

Innrømmer Akers feil



Han innrømmer at Aker-systemet selv har gjort sine feil og trekker frem utbyggingen av Jette-feltet som et eksempel på kostnadssprekk og dårlig ressursutnyttelse.

«Vi som var med på det har forhåpentligvis lært, og noe godt har kommet ut av det. Når det kollektive feiler, er det viktig å ta kollektiv lærdom av det,» skriver han.

Røkke etterlyser større samspill mellom oljeselskapene og leverandørene. Han innrømmer at anskaffelsesregler bidrar til at produkter og tjenester ikke prises feil, før han legger til:

«men det må være lov å bruke sunn fornuft. Det er ikke innkjøpsavdelinger og advokater som skal konkurrere om hvem som er høyest og mørkest,» skriver han.

Han advarer mot bransjeholdninger som belønner skalpering og viser til at man med en skarp kniv kan« skjære et stykke hud med hår fra hodebunnen av en fiende som bevis på seier - eller separere hodet fra kroppen». Det tydelig henvisning til oljeselskaper som presser leverandørselskapene for langt ned i pris.

Har god tone med frisøren



«Bruk av andre skarpe redskaper – som kan klippe, stusse, kutte og barbere – kan få kunder, leverandører og partnere til å se bedre ut. Jeg ønsker å forstå de som har skarpe redskaper rundt mitt hode. Jeg har en god tone med frisøren min,» skriver han.

Han viser til at Akers oljeselskap Aker BP inngår allianser med leverandørene sine.

«Aker BP tar i bruk samarbeidsmodeller med leverandører for å gjøre hverandre bedre», skriver han.

Og han sammenligner resultatet hvis man ikke samarbeider med et dårlig fotball-lag.

«Spillerne skiftes ut hele tiden, nye kommer inn uten «oppvarming og ballteft» – og konsekvensen er null samhandling mellom angrep og forsvar,» skriver Røkke.

Røkkes Aker er i tillegg til å være storeier i oljeselskapet Aker BP også storeier i leverandørbedriftene Aker Solutions, Kværner og Akastor.