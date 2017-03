Aksjen steg over 1.500 prosent på ett år – nå er mesteparten av oppgangen blåst bort

For to år siden opplevde et til da relativt ukjent, svensk selskap et rally som manglet sidestykke i Europa.

I dag kan ikke selskapets ledelse si noe om hvordan fremtiden vil bli.

– Det har vært mye dramatikk rundt selskapet, og det har vært mer prat om selskapet enn harde tall, sier spareøkonom Claes Hemberg i Avanza til E24.

Tirsdag kollapset kursen i Fingerprint Cards. Aksjen raste rundt 40 prosent fra start før den hentet seg noe inn igjen på børsen i Stockholm.

Med dette er hele oppgangen siden sommeren 2015 utradert.

– Jeg kan ikke huske at et OMX30-selskap har falt med 36 prosent. Det har kanskje hendt, men det er absolutt ikke vanlig, sier analytiker Ulf Peterson i Dagens Industri til Expressen.

Bakgrunnen for kurskollapsen tirsdag er et resultatvarsel, det andre på tre og en halv måned.

Her trekker Fingerprint Cards oppsiktsvekkende tilbake både sine prognoser (guiding) for 2017, og et tidligere kommunisert forslag om utbytte.

«På grunn av en svakere etterspørsel fra OEM-kunder i første kvartal og den tidligere kommuniserte lageroppbyggingen, forventer selskapet nå en inntektsnedgang på mer enn 50 prosent i første kvartal», står det i varselet.

OPP- OG NEDGANG: Grafen viser utviklingen i Fingerprint Cards aksje i et femårsperspektiv. Aksjen nådde drøyt 135 kroner sent i 2015, men har siden falt mye tilbake.

Europeisk vinner



Historien om Fingerprint Cards illustrerer på mange måter de mindre teknologiselskapenes natur, med voldsomme svingninger begge veier.

Selskapets moderne historie starter med Johan Carlströms inntreden som konsernsjef i 2009.

I 2013 fikk selskapet oppmerksomhet grunnet en falsk melding om at Samsung hadde kjøpt selskapet. Aksjen begynte imidlertid for alvor å røre på seg i første halvdel av 2015.

– De første som kom inn, kjøpte seg inn i et småselskap som hadde en oppfinnelse de hadde store forhåpninger til. De hadde forsøkt å kommersialisere dette før, uten å lykkes, og Carlström fortalte at salget gikk dårlig, sier Claes Hemberg.

Fra inngangen til utgangen av 2015 steg så kursen i biometriselskapet hele 1.564,8 prosent, og aksjen toppet med det Bloombergs europeiske vinnerliste for året.

Plutselig var fingeravtrykksteknologi på «alle» svenske – og en god del norske – investorers lepper. Spørsmålet var hvor mange millioner (kanskje milliarder?) sensorer det svenske selskapet, som siktet mot en markedsandel på 70 prosent i 2016, kunne komme til å sende ut.

– Det hele kulminerte i begynnelsen av desember 2015. Da var det forhåpninger om at salget virkelig kunne ta av og nå mange milliarder. Kursen var på over 135 kroner – ganske nøyaktig hundre kroner mer enn i dag, sier Hemberg.

Problemer



Siden ble det altså klart at de oppløftende prognosene ikke slo til.

– Det viste seg at salget ikke ble så sterkt likevel, og at det var vanskelig å opprettholde markedsandelen. Selskapet sa først at de skulle ha en markedsandel på 60 prosent, så 50 prosent og nå vet de ikke hva de får, sier Hemberg.

Han forteller at det også er spørsmål rundt prisen selskapet oppnår for sine produkter.

– Selskapet har snakket om at de kan holde prisene oppe på grunn av den avanserte teknologien, men så viser det seg at kineserne kan produsere like bra, men billigere. Dette senker prisene, og det senker Fingerprints salg. Nå har de lagrene fulle av produkter som ikke lar seg selge, sier han.

Hemberg legger ikke skjul på at han er skeptisk til selskapet.

– Nå vet de ikke hvordan fremtiden ser ut. Og om man kjøper aksjer, kjøper man selskapets fremtid. Når ikke ledelsen vet hvordan fremtiden ser ut, kan man ikke kjøpe aksjen. For det er fremtiden vi sparer i.

Få har tjent



Hemberg mener at det er relativt få som har tjent på aksjen, tross den til tider elleville oppgangen. Han anslår at det ved inngangen til 2015 var rundt 15.000 aksjonærer, mot omtrent 65.000 i dag.

– Det er kanskje bare 15.000 som eide aksjen da den var under 36 kroner. Det er disse som fortsatt er i pluss på kontoen. 80 prosent av alle aksjeeiere er i minus, resonnerer han.

Han forteller at flere har hatt mulighet til å sikre gevinst underveis.

– Men aksjeeierne er for opptatt av raske gevinster, og tenker at de alltids vil ha en hundrelapp til. De blir ikke fornøyde. Vi ha sett få salg under reisen. Det er først de siste månedene enkelte har solgt, i ren skuffelse etter resultatvarslene.

Det hører med til historien at det har vært en god del bråk i Fingerprint Cards underveis, ikke minst knyttet til Carlström.

I en oversikt skriver Expressen at væpnet politi slo til mot Fingerprint Cards hovedkontor i september 2014. Carlström ble siktet for mulige ulovligheter – deriblant innsidebrudd. Han forlot selskapets ledelse, men forble selskapets største aksjonær og har senere hatt en stilling som forretningsutvikler.

– Lærdommen er at selskaper som domineres av én person, er vanskelige å forutsi. Da er det lett å bli dratt med når det snakkes om hvor fantastisk utviklingen er. Om et selskap eies av flere institusjonelle investorer, som pensjonsfond, er det vanskeligere å komme med skuffelser og vanskeligere å snakke kursen opp, sier Hemberg.