«Dr. Doom» advarer: Amerikanske aksjer vil lide under Trumps innreiseforbud

Det har så langt vært full fart i det amerikanske aksjemarkedet etter valget av Donald Trump som president, der det har blitt satt en rekke nye børsrekorder.

Men etter at Dow Jones-indeksen brøt gjennom nivået på 20.000 poeng i forrige uke var stemningen mer laber ved ukestart.

Mandag var dette fasiten ved stengetid:

● Dow Jones: 19.971 poeng (-0,61 prosent)

● S&P 500: 2.281 poeng (-0,60 prosent)

● Nasdaq: 5.614 poeng (-0,83 prosent)

Mye av investorenes fokus er rettet mot hvilke konsekvenser politikken til den nye presidenten vil få. Ifølge Wall Street Journal peker enkelte analytikere på at nervøsitet om de nye innreisebegrensingene bidro til at luften gikk litt ut av markedets optimisme mandag.

«Dr. Doom» advarer

Signalene som sendes etter presidentens ordre om innreiseforbud fra syv hovedsakelig muslimske land vil ha negative konsekvenser for verdens største økonomi på lang sikt, advarer Marc Faber.

Han omtales ofte som «Dr. Doom» som følge av sine pessimistiske synspunkter.

Til CNBC sier Faber at amerikanske aktiva vil lide etter innreiseforbudet.

– Jeg tror dette innreiseforbudet, psykologisk, vil ha en svært negativ innvirkning i det lange løp på den amerikanske dollaren og amerikanske aktiva, sier han.



PESSIMIST: Marc Faber, forfatter av nyhetsbrevet «The Gloom, Boom & Doom report».

Hans argument er at investorene vil revurdere USAs status som «trygg havn» av frykt for at proteksjonistisk politikk kan gjør at de mister tilgangen.

Faber viser til det amerikanske handelsunderskuddet og underskuddet på driftsbalansen og sier at investorene fremover vil ha et mindre positivt syn på USA. Han kaller 2017 for «skuffelsens år» og går dermed mot strømmen av mer positive analytikere.

Investorene bør ifølge Faber være «short» dollar og det amerikanske aksjemarkedet, altså en posisjon som profitterer på nedgang, men «long» fremvoksende markeder, altså en posisjon som tjener på oppgang.

– Når vi går inn i 2017 er det enighet om at inflasjonen vil gå opp og du vil være overvektet i amerikanske aksjer, men jeg kan garantere deg at proteksjonisme ikke kommer til å være bra for USA, sier Faber.

Oppgangen i den brede S&P 500-indeksen er på drøyt seks prosent siden valgdagen i november i fjor. Blant dem som skal ha veddet på børsfall, og tapt, i kjølvannet av USA-valget, er milliardær og hedgefond-forvalter George Soros.

Bekymrede teknologikjemper



Donald Trumps presidentordre om innreiseforbud fra syv utvalgte land har vekket reaksjoner verden over, ikke minst fra flere store selskaper som har en global virksomhet.

Amerikanske teknologikjemper som Google, Facebook og Apple er blant dem som har luftet sine bekymringer, men presidenten selv avfeier kritikken.