Med en ny spillansering på trappene har Funcom-aksjen, kanskje ikke helt uventet, skutt fart på Oslo Børs den siste tiden.

Der har aksjekursen gått fra 1,65 til 3,88 kroner siden nyttårsrakettene gikk i været – en oppgang på 135 prosent i løpet av noen få uker før lanseringen av selskapets nye Conan-spill.

RALLY: I opptakten til ny spillansering har Funcom-aksjen steget fra 1,65 til 3,88 kroner så langt i januar.

Kursen følger nemlig et kjent mønster, der den i tiden før lansering av et nytt spill stiger kraftig.

– Det man ser i Funcom er et forventningsdrevet rally hver eneste gang før større lanseringer, sier investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning til E24.

Gjennom Funcoms spillhistorie har imidlertid aksjeoppturene typisk blitt fulgt av en enda brattere kursnedtur i tiden etter lansering.

– Aksjen topper typisk rett før lansering. Dette rallyet vi ser nå er slik sett akkurat som de vi har sett foran andre større lanseringer. Hva som skjer etter lansering avhenger selvsagt av hvordan spillet tas imot av markedet, sier Myrseth.

Høye topper og dype daler



Funcom har varslet at spillet «Conan Exiles» lanseres i en tidligversjon 31. januar. Da E24 snakket med selskapet om spillet på vårparten 2016 var tonen avventende optimistisk.

Det er ikke første gang selskapet lager et spill basert på universet til barbaren Conan. Tidenes kurstopp ble nådd da selskapet satset stort på spillet «Age of Conan» i 2008.

Da steg kursen fra rundt 25 kroner i starten av året til over 50 kroner ved lanseringstider på vårparten, før året endte på under tre kroner etter at storsatsingen skuffet markedet.

Ved den andre av de kanskje mest omtalte spillsatsingene, «The Secret World», fulgte aksjen et tilsvarende mønster. Løftet av forventninger gikk kursen fra rundt syv kroner i 2011 til over 23 kroner på toppen våren 2012, før året endte under to kroner.

BØLGEDALER: Da optimismen rundt spillet «Age of Conan» var på det høyeste i 2008 toppet aksjen på over 50 kroner. Historien gjentok seg i 2011/2012 med spillet «The Secret World».

– Aksjen med høyest risiko



– Å forutsi suksessen til et dataspill er litt som å forutsi suksessen til en Hollywood-film. Historisk har aksjen falt kraftig etter lansering, slik at det som regel har lønt seg å selge aksjen før lansering, sier Myrseth, som legger til:

– Men det er klart at hvis de treffer kan det være betydelig oppside i aksjen. De har et globalt nedslagsfelt.

Han understreker at han ikke har noen formening om spillet blir en suksess eller ei.

– Lykkes de kan aksjen fortsatt gå mangegangeren, men hvis de feiler er det sannsynlig at kursen faller 80–90 prosent. Det eneste som kan sies med sikkerhet er på seks måneders sikt er aksjen enten en vinner eller en taper. Dette er kanskje den aksjen på Oslo Børs med høyest risiko akkurat nå.



Småspekulanter kaster seg på



Samtidig som lanseringen nærmer seg har handelsaktiviteten vært stor blant de mindre investorene som handler gjennom nettmegleren Nordnet.

Ifølge tall fra nettmegleren har kundene kjøpt og solgt aksjer for 331 millioner i Funcom den siste måneden, den neste høyeste omsetningen i aksjen blant meglerhusene.

Investeringsøkonom Tom Hauglund betegner oppgangen som en klassisk forventningsrally.

– Jeg er skeptisk til Funcom-rallyene, fordi det historisk har vært lite fundamentalt i oppgangen. Dette er en klassisk aksje som man skal kjøpe på rykter og selge på fakta. Slik har det i alle fall vært historisk sett, sier han.