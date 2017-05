Tirsdag bekreftet IT-selskapet Evry at de har planer om å ta selskapet på børs. Nyheten kommer under to år etter at Evry ble strøket fra Oslo Børs. En som vil nyte godt av en retur til Børsen for selskapet, er tidligere styreleder i IT-selskapet, og tidligere toppsjef i Vimpelcom, Jo Lunder. Dagens Næringsliv skriver at Lunder kan tjene så mye som 70 millioner kroner på sin tid som Evry-styreleder.

Lunder satt som styreleder i Evry i åtte måneder i 2015 før han valgte å trekke seg for å konsentrere om den forestående Vimpelcom-saken. På den tid fikk Lunder muligheten til å kjøpe seg inn i selskapet sammen med andre topper.

Dagens Næringsliv har sett nærmere på regnskapene til Lunders private investeringsselskap, Cigalep as, hvor han gikk inn med åtte millioner kroner i Evry. Ved en eventuell børsnotering for IT-selskapet i dag, vil aksjene være verdt rundt 77 millioner kroner, og dermed kan Lunder sitter igjen med nesten 70 millioner, skriver avisen.

Vil hente milliarder

– Evry har hatt betydelig fremgang i sin transformasjon og har oppnådd en ledende posisjon som et av de største IT-selskapene i Norden. Jeg er veldig stolt og meget imponert over arbeidet som Evrys ansatte og ledelse har gjort for å levere på våre strategiske mål og bygge vår sterke markedsposisjon, sier konsernsjef Björn Ivroth i en uttalelse.

Evry omsatte i fjor for rundt 12,2 milliarder norske kroner og hadde et justert driftsresultat på 1,32 milliarder.

Det varsles nedsalg av selskapets største aksjonær, Lyngen Bidco, i forbindelse med noteringen. Selskapet vil også hente rundt tre milliarder kroner.

Renvaske

Den tidligere Vimpelcom-sjefen har på det sterkeste benektet at han noen gang har hatt noe med korrupsjonsanklagene i teleselskapet. For ett år siden svarte Lunder i Stortinget om anklagene.

– Saken er en katastrofe for meg selv med enorme skadevirkninger, på grunn av de grunnløse og misforståtte anklagene fra Økokrim. Jeg vil bruke alle mine krefter på å renvaske navnet mitt, sa Lunder.