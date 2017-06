Med et oljemarked der prisene har gått i revers har Oslo Børs blitt hengende etter utviklingen i markedene i resten av Europa og USA.

Stigende tvil til oljekartellet Opecs evne til å skape balanse i oljemarkedet og frykt for mer olje i markedet, ikke minst fra amerikanske skiferprodusenter, har gjort sitt til at oljeprisen er ned 20 prosent siden årsskiftet.

Det har bidratt til et magert år for oljeinvestorene så langt.

– Ved inngangen til året var alle overbevist om at oljeprisen skulle opp. Du finner ikke mange analytikere som hadde spådd dette, sier investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning til E24.

Oljesmell



Her hjemme er det kanskje ikke overraskende at det er i Statoil at de største børsverdiene er skrellet bort i oljeprisfallet.

Avkastningen medregnet utbytte er på negative 9,4 prosent siden årsskiftet, eller minus 47,9 milliarder målt i kroner.

Men i de fleste andre oljerelaterte aksjene har det heller ikke vært noen fest.

I de ti olje- og oljeserviceselskapene med høyest markedsverdi på Oslo Børs summerer den negative avkastningen fra årsskiftet seg til 67 milliarder kroner.

Etter Statoil er det i oljeselskapet Aker BP børsverdiene i kroner har falt mest, mens aksjonærene i seismikkselskapet PGS har sett kursen bli mer enn halvert.

Myrseth er skeptisk til oljeaksjer på Oslo Børs.

– Jeg er negativ. Ikke nødvendigvis fordi det er slutt på oljealderen i Norge, men fordi veldig mye er priset inn allerede. Mitt inntrykk er at man regner inn en helt annen oljepris enn det vi er i nærheten av å få de nærmeste årene.

Spørsmålet er ifølge investeringsdirektøren om oljesektoren står overfor mer langvarige strukturelle utfordringer.

– Jeg er redd for at problemene i oljesektoren er strukturelt. Det er ikke syklisk. Tror du at årsaken til problemene er strukturelt, altså relatert til ny teknologi som skiferolje, og ny teknologi på etterspørselssiden, altså elektriske biler, så er det ikke sikkert at dette er bransjen man skal eie de neste ti årene, sier han.

OLJESMELL: Blant de ti største olje- og oljeserviceselskapene målt etter markedsverdi på Oslo Børs, er det kun Odfjell Drilling (ODL), som har levert positiv avkastning i år (tall per fredag formiddag).

Skygger unna råvarer



Mens børsene er opp, har oljeaksjer generelt dykket ned i rødt. Og internasjonalt har fondsforvalterne igjen begynt å skygge unna råvaresektoren, ifølge en global forvalterundersøkelse fra Bank of America.

De har igjen en markert undervekting av råvarer i porteføljene, viser undersøkelsen. Altså er andelen råvarer i porteføljene mindre enn det størrelsen på aktivaklassen skulle tilsi.

Den gryende optimismen, da flere år med undervekting ble kraftig redusert, ser dermed ut til å ha blitt avløst av en ny runde med mer pessimisme.

– Det som er spesielt denne gangen er at investorene var skeptisk til råvarer etter oljekollapsen, så ble det nådd en bunn, undervekten ble kuttet, frem til nå, sier sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea.

– Det er ingen tvil om investorene har reagert, undervekter mer på råvaresiden og er mer skeptiske, sier han.

De tøffe tidene for flere råvarer vises i Bloombergs råvareindeks, som gir et bilde av den generelle utviklingen i råvarepriser. Den har så langt i år falt ni prosent.

– Det er ikke noe fest i råvaresegmentet og oljeprisen føyer seg inn i det bildet, sier Myrseth.

De lyseblå stolpene forteller om råvarer er overvektet (over nullstreken) eller undervektet (under nullstreken). Den siste stolpen til høyre forteller at forvalterne igjen undervekter råvarer markant.

Motvinden i oljemarkedet



Mens Opecs anstrengelser for å skape balanse i oljemarkedet ble belønnet med prisoppgang i fjor, har analytikere pekt på at flere faktorer skaper motvind i år.

Land i og utenfor OPEC ble enige om å kutte produksjonen med 1,8 millioner fat per dag, en avtale som er forlenget til mars neste år.

Men mer olje fra land som Libya og Nigeria, samtidig som skiferoljeprodusentene i USA stadig øker aktiviteten og produksjonen, har stukket kjepper i hjulene for oljeoptimistene.

Mye avhenger av at Opecs produksjonskuttavtale holder, tror Myrseth.

– Hvis kuttavtalen kollapser kan oljeprisen stå i 25 dollar. Jeg tror det er frykten for det som presser oljeprisen nå.