Amazon-sjefen selger aksjer for 8 milliarder

Amazon-konsernsjef og grunnlegger Jeff Bezos har foretatt sitt hittil mest verdifulle salg av aksjer han eier i selskapet.

Fra og med onsdag og frem mot ukeslutt har Bezos kvittet seg med én million Amazon-aksjer til 1,1 milliarder dollar, godt over åtte milliarder norske kroner.

Det viser registreringer hos det amerikanske Finanstilsynet (SEC).



Romfartsdrøm

Bezos har periodevis solgt Amazon-aksjer de siste seks årene, og selskapets kursoppgang har gitt stadig mer penger i kassen.

Dette er første gang Amazon-sjefen selger aksjer for over en milliard dollar, skriver The Verge.

Pengene vil trolig brukt på å sende mennesker opp i verdensrommet. I april varslet Amazon-sjefen at han akter å selge aksjer for nettopp en milliard dollar hvert år, for å finansiere sitt rakettselskap Blue Origin.

Søkkrik



Han bør ha råd til å finansiere rakettoppskytninger i lang tid: Ukens storsalg utgjør kun 1,3 prosent av Amazon-sjefens totale aksjebeholdning, ifølge Bloomberg.

Fortsatt skal han ha rundt 80 millioner aksjer igjen.

Mens skikkelser som Vladimir Putin mistenkes for å sitte på skjulte verdier hinsides noen andre, er Bezos verdens offisielt rikeste person.

På Bloombergs milliardær-indeks står han oppført med en nettoformue på 94,6 milliarder dollar, eller 766 milliarder kroner. Det er mer enn Microsoft-gründer Bill Gates, som er på annenplass.