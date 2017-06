Saken oppdateres.

Nyheten om at netthandelkonsernet Amazon kjøper den økologiske dagligvarekjeden Whole Foods sender sjokkbølger gjennom det amerikanske aksjemarkedet fredag ettermiddag.

Investorene er åpenbart bekymret for hvordan det skal gå med konkurrentene når USAs største nettbutikk og den velrenommerte supermarkedkjeden Whole Foods skal slå seg sammen.

Noen minutter etter børsåpning så bildet slik ut:

Wal-Mart faller 5,1 prosent

Costco faller 6,6 prosent

Target faller 9,5 prosent

Koninklijke Ahold Delhaize (som eier Giant og Food Lion) faller 7,3 prosent



Kroger faller 13,4 prosent

Sprouts Farmers Market faller 11,5 prosent

Ingles Markets faller 6,1 prosent

SuperValu faller 14,6 prosent

og til og med billigkjeden Dollar General faller 4,4 prosent

Totalt skal verdier for snaue 29 milliarder dollar (nesten 250 milliarder kroner) i ha blitt barbert bort fra konkurrentenes aksjekurser på få minutter fredag, ifølge Marketwatch.



– Merkevaren (Whole Foods, journ.anm.) er et godt supplement for Amazon og vil gjøre det mulig for dem å jakte langt mer aggressivt i markedet for leveranser av fersk mat til husholdninger, sier Darren Tristano hos Technomic, ifølge CNBC.

Whole Foods-aksjen ble pauset i starten, men etter rundt 20 minutter ble handelen i aksjen åpnet, og aksjen stiger 27 prosent fra start til 42 dollar. Det er samme pris Amazon har tilbudt.



Amazon-aksjen stiger for øvrig 3,5 prosent på nyheten.

Selv i Europa har nyheten fra USA skapt reaksjoner.Europeiske dagligvarekonserner som Sainsburys (ned 4,6 prosent) og Tesco (ned 6,8 prosent) opplevde også et markant kursfall da Amazons oppkjøp ble kjent.

Mange kjeder slet allerede



Flere av de store aktørene i amerikansk detaljhandel har slitt over en lang periode, både som følge av økt netthandel og konkurransen fra nye aktører.

Target er blant aktørene som har opplevd fallende omsetning og organisk salg (justert for endring i antall butikker), men da selskapet la frem den siste kvartalsrapporten i mai var fallet i omsetning likevel mindre enn fryktet, ifølge CNBC.

Store aktører som Macy's har også slitt, og skal også i år stenge en rekke butikker. Det rammer igjen kjøpesentrene – en sektor av amerikansk detaljhandel der flere (men ikke alle) sliter.

Amazon har allerede testet forskjellige konsepter rundt dagligvaresalg en stund, men når de nå kjøper opp den nasjonale premiumkjeden Whole Foods, så fester selskapet virkelig grepet i dagligvaremarkedet i USA.

De to selskapene er i utgangspunktet veldig forskjellige. Amazon er kjent for lave priser og et velsmurt nettbutikkmaskineri, mens Whole Foods er kjent for høye priser og kvalitet samtidig som de ikke har hatt noen spesiell stor satsing på netthandel. Den eksklusive supermarkedkjeden holder også primært til i urbane og velstående nabolag rundt i USA.

Amazon har allerede klart å legge et betydelig press på konkurrentene sine i andre varesegmenter, og bokhandelkjedene var bare de første som fikk merke utfordreren fra Seattle. Wal-Mart og andre store kjeder har også måttet håndtere konkurransen fra nettbutikken, som er kjent for å drive med syltynne marginer og dermed presse prisene.

I oktober i fjor annonserte Amazon at de skulle begynne å etablere matbutikker og hentepunkter for mat bestilt på nett. Nå får de også med seg de rundt 430 Whole Foods-butikkene som er spredt over hele USA. Whole Foods-kjeden er økologisk basert og selger ikke produkter med en forskjellige kunstige tilsetningsstoffer.