Nå er Amazon-sjefen verdens rikeste

Da Wall Street åpnet fredag morgen ble Amazon-grunnlegger Jeff Bezos verdens rikeste mann – igjen.

Amazons aksje steg kraftig i etterhandelen torsdag kveld etter at Amazon leverte kvartalsresultater langt over forventning. Det gjorde at Bezos' formue la på seg hele 7 milliarder dollar over natten.

Fredag morgen fortsatte aksjen sin opptur, og sendte sjefens formue opp til over 90 milliarder dollar, ifølge beregningen gjort av CNBC og Bloombergs milliardær-indeks.

Resultatet ble at Bezos passerte Bill Gates på listen over verdens rikeste. Bezos beholdt plassen gjennom børsdagen fredag, og forblir dermed også verdens rikeste over helgen.

Konkurrerer med Gates om førsteplassen

Microsoft leverte også resultater torsdag. Disse viste en vekst i omsetningen fra samme periode i fjor på 12 prosent, og en bunnlinje på 6,6 milliarder dollar. Microsoft-sjef Bill Gates har sittet stødig på førsteplassen over verdens rikeste lenge, og også hans formue gjorde et betydelig hopp fredag. I morgentimene vokste formuen hans med omtrent 550 millioner dollar. Dette satte imidlertid totalen hans til rundt 88,5 milliarder dollar, som ikke var nok til å beholde førsteplassen foran Bezos. Venter kappløp fremover

Dette er andre gang Jeff Bezos passerer Bill Gates på listen. Det samme skjedde i sommer, da Amazon-aksjen fikk en opptur på bakgrunn av analytikeres forventning om svært sterke kvartalsresultater. Bezos satt på tronen som verdens rikeste i en halv dag, før resultatene kom inn og viste seg mindre tilfredsstillende for investorene enn man hadde trodd.

Dette var imidlertid første gang noen hadde passert Gates siden mai 2013. Det er likevel sannsynlig at Bezos kommer til å få en forsprang i kappløpet etter hvert, ettersom Amazon stadig får dominans i flere markedet, skriver CNBC. For nå fortsetter konkurransen mellom de to lederne.

Da Wall Street stengte fredag kveld var Amazon-aksjen opp 13,22 prosent til 1100,95 dollar per aksje, men Microsoft-aksjen var opp 6,41 prosent til 83,81 dollar.