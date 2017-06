Saken oppdateres.

– KKR har vært en av aksjonærene i syv år, og for mange private equity-selskaper er det relativt lenge. De har tenkt på å realisere posisjonen en stund, sier Vismas konsernsjef Øystein Moan til E24.

Onsdag kveld ble det kjent at KKR (Kohlberg Kravis Roberts) selger hele sin eierandel på 28 prosent i Visma for 15,3 milliarder kroner.

Salget verdsetter Visma til 45 milliarder kroner.

– Vi har hjulpet dem med salget og jobbet aktiv for å finne de nye investorene. Det er vi som har gjort mye av salgsjobben, sier Moan.

Selskapet har rundt 11 milliarder kroner i gjeld, slik at egenkapitalverdien er rundt 34 milliarder kroner. Totalt selges en andel på rundt 40 prosent.

Handelen er en av Europas største oppkjøp av et programvareselskap noensinne, skriver Financial Times.

Tre internasjonale fond



Oppkjøpsfondet Cinven reduserer samtidig sin eierandel fra 28 prosent til 17 prosent.

På eiersiden kommer det inn tre internasjonale fond.

KONSERNSJEF: Øystein Moan

Singapores statlige fond Government Investment Corporation (GIC) har kjøpt 12 prosent.

– Det er veldig spennende eiere som ligner på det norske Oljefondet. Måten å jobbe på er veldig lik. Men det er nok en mer aktiv eier, og det går også inn i unoterte papirer, noe Oljefondet holder seg unna, sier Moan.

Også det britiske oppkjøpsfondet Montagu og det britiske investingsselskapet Intermediate Capital Group har kjøpt seg opp i IT-selskapet.

HG Capital har samtidig økt sin eierandel fra 36 til 45 prosent.

Øker eierandelen



Konsernsjefen sitter selv på en aksjeandel på 1 prosent, noe som tilsvarer verdier for 450 millioner kroner. Finansdirektør Tore Bjerkan sitter på 0,31 prosent, tilsvarende 139,5 millioner kroner.

De ansatte i selskapet har totalt en eierandel på i overkant av 6 prosent. Det er ingen endringer i eierandeler for hverken ansatte eller ledelse, ifølge Moan.

Han sier selskapets ledelse ikke har mottatt noen bonus eller belønning for å ha bistått i salgsprosessen.

– Dette er dekket av vår vanlige lønn. Vi gjør dette som en del av jobben vår. Ledelse og ansatte har heller ikke realisert noen gevinst, sier konsernsjefen.



– Vi forstår at aksjonærer kommer og går, og at de vil realisere gevinst på veien. At nye vil investere, er positivt. Vi har fått inn noen interessante eiere, sier han.

Moan tjente 12,4 millioner kroner i fjor inkludert bonuser.

Selgerne har brukt blant annet ABG Sundal og Collier, Ernst & Young og Wiersholm som rådgivere i salgsprosessen.

Salget gjennomføres endelig i september.

Milliardresultat



Visma ble etablert i 1996 da selskapene Multisoft, SpecTec og Dovre Informasjonssystemer slo seg sammen. Det leverer programvare, innkjøpsløsninger og IT-løsninger til til sammen 500.000 kunder i en rekke land.

Konsernet har over 5.500 ansatte.

I fjor omsatte selskapet for 7,9 milliarder kroner og leverte et resultat (EBITDA) på 1,9 milliarder kroner.

KKR kjøpte en andel på over 70 prosent av Visma i 2010. Den gang ble selskapet verdsatt til 11 milliarder kroner inkludert gjeld.

I 2014 reduserte oppkjøpsfondet sin eierandel til rundt 30 prosent da Cinven og HG Capital kom inn på eiersiden.