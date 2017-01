Etter rekordåret 2015, da Apples salgsinntekter vokste fra 182,8 til 233,7 milliarder dollar, falt omsetningen i fjor til 215,6 milliarder dollar (selskapet har avvikende regnskapsår som avsluttes i september).

Oppbremsingen hos IT-giganten får nå konsekvenser for lønnen til toppsjef Tim Cook.

Apple-sjefens lønn gikk ned nemlig fra 10,3 til 8,7 millioner dollar i fjor, ifølge innkallingen til den kommende generalforsamlingen som Apple har sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (Securities and Exchange Commission).

Lønnsreduksjonen har blitt omtalt av CNN.

Selv om Cooks lønn gikk fra 2 til 3 millioner dollar, ble den resultatbaserte bonusen kraftig redusert fra 8,0 til 5,4 millioner dollar, viser dokumentene.

Selv om det er Tim Cook som er toppsjef, er det faktisk ikke han som tjente mest i fjor.

Andre direktører i konsernledelsen som blant andre finansdirektør Luca Maestri, retail-direktør Angela Ahrendts og tjenestedirektør Eddy Cue, tjente alle 22,8 millioner dollar. Disse hadde også en nedgang i lønnen, ifølge dokumentene.



Aksjene viktigst



Det er nedgangen i iPhone-salget som tynget Apples resultater i fjor.

I konkurranse med aktører som Samsung og flere kinesiske produsenter, har ikke selskapet klart å øke salget, slik man har gjort i tidligere år.

Selv om Cook nå fikk en lønnsreduksjon i millionklassen, har han fortsatt rikelig å gå på, for de virkelig store verdiene ligger knyttet i aksjene han har mottatt som toppsjef.

Mens de andre i toppledelsen i Apple mottok aksjer også i fjor, har ikke Cook fått utbetalt noen aksjer siden 2011. Da mottok han en stor mengde aksjer i forbindelse med at han tok over som konsernsjef etter Apple-gründer Steve Jobs.

I fjor, da han hadde sittet som sjef i fem år, ble disse 1,3 millioner aksjene frigitt, og disse har en verdi på 153 millioner dollar etter dagens kurs. Ifølge CNN var de verdt 136 millioner dollar på det tidspunktet.

Resultater får mer å si



Det er Andrea Jung, Al Gore (Bill Clintons visepresident) og Bob Iger (Disneys konsernsjef) som sitter i lønnskomiteen i styret.

Styret viser til at 95 prosent stemte for lønnspakken til ledelsen på den forrige generalforsamlingen, men at man for 2017 gjør visse endringer. Det innebærer blant annet at halvparten av aksjebelønningen kommer fra resultatbaserte faktorer, mens halvparten er tidsbaserte. Før var forholdet 60:40.

Styret skriver at mesteparten av belønningsordningen for lederne er basert på langsiktige incentiver (aksjeopsjoner) fremfor kontantutbetalinger (lønn) for å sikre at ledelsens interesser er sammenfallende med aksjonærenes.