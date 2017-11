Her er Apples nye øyparadis – med 0 prosent skatt

Etter at det ble slått ned på Apples kontroversielle og mye omtalte skattefinte i Irland i 2013, gikk selskapet på jakt etter sitt nye skatteparadis.

Det skriver BBC, som har tilgang på de såkalte «Paradise Papers»-dokumentene.

Apple endte med å flytte selskapet som sitter på brorparten av deres uskattede cashreserver på 252 milliarder dollar (2.381 milliarder kroner) til Jersey.

Dette er den største av øyene i den engelske kanal. Og selskapsskatten for utenlandske selskaper bør være attraktiv nok: 0 prosent.

Ifølge den britiske kringkasteren er dette en del av Apples nye, kompliserte opplegg som lar selskapet slippe unna «milliarder i skatt».

I et svar fremholder Apple at de følger alle regler. De hevder også at de nevnte endringene «ikke reduserte skatten vi betaler til noen land».

APPLE: Konsernsjef Tim Cook (til høyre) og designsjef Jonathan Ive ser på den nye iPhone X.

Apple sier ifølge BBC at selskapet fortsatt er verdens største skattebetaler, etter å ha betalt omtrent 35 milliarder dollar (285 milliarder kroner) i skatter i de siste tre årene.

Krangel med EU

I august 2016 kom EU-kommisjonen til at den irske skattefordelen til Apple ikke var lovlig, og EU krevde da at Apple skulle betale tilbake skatter til Irland på 13 milliarder euro pluss en milliard euro i rente, skriver BBC.

Både Irland og Apple anket denne avgjørelsen, men Irland har lovet å samle inn beløpet og sette det til side inntil saken er endelig avgjort.

EU har sagt at handelsblokken vil gå til sak mot Irland, fordi skatten ennå ikke er innkrevd fra den amerikanske teknologiganten.

