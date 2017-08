Sterke kvartalsresultater for Apple

Apple leverte et resultat på 1,67 dollar per aksje i tredje regnskapskvartal.

Forventningene på forhånd lå på 1,57 dollar per aksje, ifølge FactSet.

Teknologigigantens omsetning landet på 45,4 milliarder dollar. På forhånd var det ventet en omsetning på 44,89 milliarder dollar, ifølge estimater Thomson Reuters samlet inn.

Resultatet er langt høyere enn i tilsvarende periode i fjor, hvor resultat per aksje kom inn på 1,42 dollar og omsetningen viste 42,4 milliarder dollar.

Normalt er dette kvartalet også det svakeste for selskapet, ettersom de pleier å lansere en ny iPhone-modell på høsten slik at kundene venter med å kjøpe ny telefon.

– Men en omsetningsvekst på syv prosent år for år er vi glade for å kunne rapportere vårt tredje kvartal på rad med akselerert vekst og en kvartalsvis rekord i tjenesteinntekter, sier konsernsjef Tim Cook i en pressemelding.

Tjenesteinntektene kom inn på 7,27 milliarder dollar, tilsvarende en økning på 22 prosent.

Videre heter det i meldingen at selskapet kan rapportere vekst i inntektene for alle produktkategorier, og en økning i resultat per aksje på 17 prosent.

Selskapets bunnlinje endte på 8,72 milliarder dollar for kvartalet som ble avsluttet 30.juni. Det gir en årsvekst på 11,9 prosent.

Økning i iPhone-salg

Salg av Apples iPhone økte med 1,55 prosent til 41,03 millioner telefoner. Inntektene fra iPhone-salget økte med 3,3 prosent, opp til 24,85 milliarder dollar. På forhånd var det ventet et salg på 40,76 millioner telefoner dette kvartalet - litt høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor, som landet på 40,4 millioner, ifølge Nasdaq. Salget gikk likevel ned fra 50,8 millioner telefoner i forrige kvartal. Dette var også ventet fordi man antar at mange potensielle kunder nå venter til den nyeste iPhone-modellen blir lansert til høsten. På bakgrunn av det ble det på forhånd også bemerket at et veldig sterkt salg i tredje kvartal kunne være negativt for Apple.

– Merkelig nok kan et sterkt resultat virke mot sin hensikt fordi de vil indikere at forbukerne ikke venter på den nye modellen, sa Andy Hargreaves, analytiker ved Pacific Crest Securities til CNBC. Skyter fart på Wall Street En halvtimes tid etter at resultatene ble slupper er Apple-aksjen opp 6 prosent i etterhandelen på Wall Street. Aksjen handler nå over sin tidligere rekordnotering og er oppe i 159,07 dollar. Forrige topp på 156,65 dollar var i mai. Totalt har Apple steget 30 prosent på børsen i år, skriver MarketWatch. Dette til tross for at man før resultatslippet ventet svært små utslag i etterhandelen fordi kvartalet ikke sees på som spesielt viktig. Lanseringen av en ny iPhone-modell på høsten gjør at dette kvartalet markerer enden på en produksjonssyklus. Derfor regnes resultatet i september som det viktigste for selskapet. Trukket opp av iPad-salg

Både iPad- og Mac-salget har avtatt de siste årene ettersom forbrukerne har konsentrert mer av pengene sine i smarttelefoner.