Bankfest på Wall Street etter rentehopp

Sesongen for selskapenes resultatrapporter i fjerde kvartal nærmer seg med stormskritt, og som vanlig er de amerikanske selskapene først ut.

Før New York-børsen åpner i ettermiddag er det duket for et knippe resultater fra banksektoren, der aksjene har steget kraftig i kjølvannet av økte renter og Donald Trumps valgseier.

Ifølge Wall Street Journal er bankindeksen KBW opp nesten 24 prosent siden valgdagen, samtidig som analytikerkorpset har jekket opp prognosene for sektoren, mye på grunn av forventninger om økt rentehandel og høyere inntekter etter renteoppgangen.

Aksjekursen til de største amerikanske bankene. Indeksert til 100 den 12. oktober. Siden den gang har Wells Fargo steget 20 %, Citigroup 22 %, JPMorgan 27 %, Morgan Stanley 37 %, Bank og America 43 % og Goldman Sachs 44 %.

Gunstig rentehopp for bankene



Den amerikanske ti års statsrenten steg i løpet av fjorårets siste kvartal fra drøyt halvannen prosent til nærmere 2,5 prosent.

Renteoppgangen startet allerede før Trump ble valgt, men skjøt deretter fart, noe som har blitt forklart med blant annet forventninger om økte vekst- og inflasjonsforventninger.

I tillegg har den amerikanske sentralbanken signalisert at styringsrenten skal heves tre ganger i løpet av året.

Differansen mellom ti- og toårsrenten, et mål på bankenes lønnsomhet, steg til 1,24 prosentpoeng fra 0,76 prosentpoeng i juli. Dette var det laveste på ni år, ifølge statistikk fra Factset.

–Alltid bra



Når bankene låner inn penger med kortere løpetid enn løpetiden på penger som lånes ut, vil en økning i den ovennevnte rentedifferansen være gunstig for inntjeningen.

– Høyere lange renter er alltid bra for bankene, rett og slett fordi man låner ut langt og låner inn kort, sier sjefstrateg Leif Rune Rein i Nordea til E24.

Av storbankene legger JPMorgan, Bank of America og Wells Fargo frem sine tall i dag, mens Morgan Stanley Goldman Sachs og Citigroup skal i ilden neste uke.

Selv om analytikerne tror på bedre bankresultater nå enn de gjorde i høst, har de justert ned forventningene til skandalerammede Wells Fargo.

Banken innrømmet triksing med fiktive bankkontoer, og ble ilagt bøter på til sammen 185 millioner dollar. I kjølvannet av triksingen har banken blitt saksøkt for milliarder.

Tror på høyere overskudd



Ved forrige korsvei, tredje kvartal, brøt de amerikanske selskapene trenden med fallende overskudd i fem kvartaler på rad og leverte vekst igjen.

Resultatvekst er det også ventet denne gangen, påpeker Nordea-strategen.

– Det som gjorde at denne inntjeningsresesjonen tok slutt, var at de negative effektene av en sterkere dollar avtok, oljeprisen steg, og at vektstmomentumet i økonomien tok seg opp i andre halvår i 2016. Alle disse faktorene vedvarte i fjerde kvartal, så dermed vil nok også selskapsinntjeningen fortsette å stige også, sier han.

Analytikerne venter at selskapenes overskudd i snitt legger på seg tre prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor.