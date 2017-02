DNB-Bjerke om forbrukslån: – Greit å få regulering

Nordmenn har tatt opp 100 milliarder kroner i forbrukslån.

Noen av aktørene i markedet driver direkte markedsføring mot kunder og tilbyr store lån på dagen, men renten er ofte skyhøy.

Markedsføringen kan føre til uansvarlig låneopptak, mener Forbrukerombudet. Torsdag varslet ombudet at det vil trappe opp kampen mot aggressiv markedsføring av slike lån.

Nå vurderer regjeringen tiltak som kan bidra til å begrense veksten i forbrukslån. Det kan være aktuelt med tiltak knyttet til markedsføringen, antydet finansminister Siv Jensen overfor E24 onsdag.

DNB-sjef Rune Bjerke har ikke noe imot at bransjen får strengere regler.

– Jeg tror egentlig at hvis ikke bransjen selv klarer å enes om normer som er gode nok, så er det greit å få regulering og retningslinjer for forbruksfinansiering, og ikke minst markedsføring, sier Bjerke til E24.

– Man har jo markedsføringslov i dag, men jeg mener det er veldig viktig at alle aktørene har de samme reglene å forholde seg til. Det er kanskje det aller viktigste, for vi ser at noen aktører vokser altfor raskt, sier han.

Rask vekst

Bank Norwegian, Komplett Bank og Bank2 er noen av aktørene innen markedet for forbrukslån, som har vokst svært raskt, til glede for aksjonærene.

DNB driver også selv med forbrukslån. Selskapet er en relativt liten aktør i markedet, men er derimot en stor aktør innen kredittkort.

– Vi har omtrent hatt en stabil utvikling over år, og vi har en veldig strict policy på området. Og derfor så er det, tror jeg, fordelaktig at alle får samme regelverk å forholde seg til, sier Bjerke.

DNB-sjefen mener veksten i forbrukslån ikke er bærekraftig, på lik linje med veksten i boligmarkedet den siste tiden.

– Jeg tror at du har sett veksttall på forbrukslån de siste årene som heller ikke er bærekraftig, sier Bjerke.

Planlegger gjeldsregister

Regjeringen planlegger å opprette et gjeldsregister, som kan komme på plass i løpet av høsten.

Det skal gi bankene oversikt over folks samlede lånopptak, etter en periode med kraftig vekst i forbrukslån.

I høst fikk E24s journalist, uten sikkerhet i bolig og med 400.000 kroner i studielån, to millioner kroner i forbrukslån. Snittrenten var 20,6 prosent.